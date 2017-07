Flavia Pennetta su Roger Federer: “Sarebbe potuta essere la migliore o la peggiore settimana della sua carriera, perché in caso di sconfitta avrebbe perso una opportunità unica”

Flavia Pennetta ha parlato di Roger Federer e del suo successo a Wimbledon.

In un periodo in cui il tennis femminile annovera tra le proprie fila la neo-mamma Victoria Azarenka ed attende il ritorno di Serena Williams, ora incinta, la trentacinquenne brindisina ha esposto il pensiero che lei stessa aveva formulato alla vigilia della finale del major londinese di domenica scorsa: e se Roger Federer non avesse vinto Wimbledon, dopo aver visto tutti i suoi maggiori avversari sconfitti lungo il cammino?

“Adoro Roger, come giocatore e come persona. E’ incredibile vederlo alzare il trofeo per l’ottava volta, lui è sempre stato qui per vincere. Sarebbe potuta essere la migliore o la peggiore settimana della sua carriera, perché in caso di sconfitta avrebbe perso una opportunità unica“, ha osservato la Pennetta.

Edoardo Gamacchio