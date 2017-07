ATP Umago: Fabio Fognini si prende una pausa di set ma approda ugualmente nei quarti di finale

Fabio Fognini prende una pausa di un set ma approda ugulamente nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago (e482.060, terra).

Il ligure, n.3 del seeding, ha sconfitto al secondo turno Nicolas Kicker, classe 1992 e n.95 ATP, con il risultato di 64 16 62 dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Andrey Rublev.

Da segnalare che il ligure nel corso del match sembrava avere dei problemi di natura fisica.

Nel primo set Fognini brekkava l’argentino nel primo gioco (a 30).

Sul 3 a 1 l’azzurro mancava due palle per il doppio break e poi sul 3 a 2, annullava una palla del controbreak.

Sul 5 a 4 Fabio, apparso un po’ distratto, annullava un’altra palla break e alla prima palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 4, con l’argentino che sulla palla set sparacchiava fuori il diritto.

Nel secondo set l’azzurro sbagliava tanto e praticamente non giocava il parziale.

Kicker metteva a segno i break nel secondo ed al quarto game e si portava in un attimo sul 5 a 0.

Sul 5 a 1 l’argentino, dallo 0-30, conquistava quattro punti consecutivi, teneva la battuta e portava a casa il set per 6 a 1.

Nel terzo set Fognini riprendeva a giocare e dopo aver annullato una palla break nel primo game, conquistava i break nel secondo ed al sesto game portandosi sul 5 a 1.

Sul 5 a 1 l’azzurro cedeva la battuta, ma nel game successivo brekkava nuovamente l’argentino, chiudendo la partita per 6 a 2 e portando a casa la partita con un vincente di diritto sulla palla match.

La partita punto per punto



ATP Umag Fabio Fognini [3] Fabio Fognini [3] 6 1 6 Nicolas Kicker Nicolas Kicker 4 6 2 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 N. Kicker 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Kicker 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Kicker 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

F. Fognini – N. Kicker

01:48:56

2 Aces 2

3 Double Faults 2

61% 1st Serve % 67%

29/51 (57%) 1st Serve Points Won 35/54 (65%)

21/33 (64%) 2nd Serve Points Won 13/27 (48%)

9/12 (75%) Break Points Saved 6/10 (60%)

12 Service Games Played 13

19/54 (35%) 1st Return Points Won 22/51 (43%)

14/27 (52%) 2nd Return Points Won 12/33 (36%)

4/10 (40%) Break Points Won 3/12 (25%)

13 Return Games Played 12

50/84 (60%) Total Service Points Won 48/81 (59%)

33/81 (41%) Total Return Points Won 34/84 (40%)

83/165 (50%) Total Points Won 82/165 (50%)

27 Ranking 95

30 Age 24

Sanremo, Italy Birthplace Merlo, Argentina

Arma di Taggia, Italy Residence Merlo, Argentina

5’10” (177 cm) Height 5’10” (177 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2009

19/14 Year to Date Win/Loss 7/7

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$8,782,872 Career Prize Money $420,842