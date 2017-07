ITF Imola: Il resoconto dei quarti di finale. Stefania Rubini in semifinale

Dopo il grande spettacolo degli ottavi di finale che consegnano al main draw (singolare) degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$) la straordinaria cavalcata della wild card tricolore Ludmilla Samsonova, il ritorno di Stefania Rubini, le sorprese Manca Pislak – Estrella Cabeza Candela e le prevedibili Kuzmova, Lechemia, Arn, Reix, la spietata griglia dei quarti sentenzia in apertura di programmazione di giornata l’inevitabile derby italiano Samsonova-Rubini.

Battaglia vera tra due fantastiche interpreti del tennis di casa nostra: prevale l’esplosività e la potenza di una Stefania Rubini completamente recuperata dal punto di vista fisico dopo il lungo stop per infortunio (7-6; 6-4). Ora la bolognese culla un legittimo pensiero al successo assoluto, in semifinale troverà la vincente della sfida Arn-Reix. Solo applausi per la Samsonova, uno dei migliori prospetti italiani della specialità. In corso di svolgimento il match Pislak-Cabeza Candela che precede gli attesi serali Kuzmova-Lechemia e Arn-Reix. Nel Doubles Main Draw (tabellone principale di doppio) vola in finale l’affiatato tandem Eleni Kordolaimi/Seone Mendez che attende la vincente della sfida mista spagnola-sudamericana Bolsova Zadoinov/Zarazua contro Cabeza-Candela/Goncalves. Con un video virale mozzafiato comparso sulla pagina Facebook del Tozzona Tennis Park, lo staff organizzativo comunica i prezzi degli ultimi biglietti disponibili per l’atto conclusivo di sabato 22 luglio (ore 20.30) sulle tribune Roger (5 euro) e Serena (10 euro). Per prenotazioni biglietti: 348.0438068 oppure tozzonatennis@gmail.com

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “Bellissimo il confronto tra Stefania Rubini e Ludmilla Samsonova, sono contento che gli Internazionali di Imola concedano ancora una volta la meritata vetrina a due atlete dal roseo futuro. Attendiamo l’esito dei match serali per conoscere la top 4 targata 2017 ma tutte le possibili combinazioni conservano immutato l’altissimo tasso tecnico”.

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES MAIN DRAW

Risultati di mercoledì 19.07.2017

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Deborah CHIESA (ITA) 6-4; 6-0

Alice BALDUCCI (ITA) vs Elixane LECHEMIA (FRA) [6] 6-7 (2); 4-6

Jelena SIMIC (BIH) vs Manca PISLAK (SLO) 4-6; 6-7 (6)

Risultati di giovedì 20.07.2017 (Quarti di finale)

Ludmilla SAMSONOVA (ITA) vs Stefania RUBINI (ITA) 6-7 (5); 4-6

Manca PISLAK (SLO) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) 0-3 in corso

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Elixane LECHEMIA (FRA) [6] match serale

Greta ARN (HUN) vs Sherazad REIX (FRA) [2] match serale

WD – DOUBLES MAIN DRAW

Risultati di mercoledì 19.07.2017

Tayisiya MORDERGER (GER)/Yana MORDERGER (GER) [1] vs Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX) 1-6; 4-6

Manon ARCANGIOLI (FRA)/Sara CAKAREVIC (FRA) [3] vs Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) 1-6; 1-6

Deborah CHIESA (ITA)/Ludmilla SAMSONOVA (ITA) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) 0-3; rit

Risultati di giovedì 20.07.2017

Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) match serale