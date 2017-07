Fabio Fognini chiede e riceve una wild card a Gstaad

Fabio Fognini ha richiesto ed ottenuto una wild card per il torneo ATP 250 di Gstaad in programma la prossima setttimana.

Il tennista ligure non si era iscritto in quella settimana ad alcun torneo del circuito maggiore, poi il ripensamento e la richiesta di una wild card per la manifestazione svizzera.

Le teste di serie

1) BEL David Goffin 14

2) ESP Roberto Bautista Agut

3) ESP Feliciano López 26

4) Fabio Fognini 27

5) Paolo Lorenzi 34

6) NED Robin Haase 42

7) SRB Dušan Lajović 61

8) POR João Sousa 63