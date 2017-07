Da Umago: Archiviato ieri sera il clou extra agonistico di Umago 2017: ‘Remember Wimbledon’, match show con Ivanišević, Cash e Krajicek. Oggi in campo Fabio Fognini

Bene Lorenzi, Cecchinato ko. Ok Goffin, domani tocca a Fognini e Monfils

Bene oggi Paolo Lorenzi, domani grande attesa per l’esordio nel singolare del campione in carica Fabio Fognini. Marco Cecchinato, alla Next Gen Arena contro la ‘wild card’ croata Ivan Dodig, ha invece illuso tutti chiudendo il primo set sul 6-3. Poi, nonostante alcuni colpi deliziosi, ha pagato una progressiva flessione che lo ha portato a cedere di misura al tie break del secondo set (6-8, dopo aver addirittura avuto un match point sul 6-5), per poi piegarsi sotto un netto 6-2 nel set decisivo.

Subito dopo, Paolo Lorenzi esordisce da testa di serie numero 4 affrontando lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene: due set sudati con il primo chiuso sul 7-5 e il secondo sul 6-3 dopo che l’avversario era riuscito a vanificare ben quattro match point dell’italiano in due diversi game. Nel frattempo, il belga David Goffin (‘wild card’ ma testa di serie numero 1 e grande favorito) faticava più del dovuto per superare in tre set l’ungherese Attila Balazs, proveniente dalle qualificazioni. Domani in campo anche il francese Gael Monfils, testa di serie numero 2.

Remember Wimbledon, lo show più atteso!

Come ormai abitudine, a metà settimana, l’ATP Stadium ‘Goran Ivanišević’ si è trasformato in un vulcano di entusiasmo per ospitare lo spettacolo extra agonistico più atteso dell’intera kermesse. Questa sera, infatti, sulla terra rossa ha dominato lo spirito di Wimbledon, grazie alla presenza sulla terra rossa di ben tre vincitori della prestigiosa rassegna britannica. A fare gli onori di casa, naturalmente, proprio il beniamino locale Ivanišević (vittoria contro Patrick Rafter nel 2001 dopo tre finali perse, unico a vincere partendo da una ‘wild card’) che ha ospitato due amici parimenti titolati: l’olandese Richard Krajicek (trionfo nel 1996 da outsider, battendo per 3-0 il favoritissimo Pete Sampras all’unica sconfitta sull’erba in sette anni) e l’australiano Pat Cash (titolato nel 1987 contro Ivan Lendl, anche lui in tre set e con festeggiamenti finali che hanno sfidato il rigido cerimoniale londinese). La divertente esibizione è stata completata dal quarto incomodo, il DJ e produttore americano Redfoo, appassionato di tennis che, per una sera, si è riscoperto giocatore prima di passare come da programmi alla consolle alla Dance Arena. Questa mattina nella sala convegni del Laguna Parentium Hotel di Parenzo si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla quale, oltre ai tre protagonisti, hanno partecipato anche l’amministratore delegato di Istraturist e presidente del comitato organizzatore, Ronald Korotaj.

Istria Granfondo, torna la regina delle pedalate

Un evento dedicato agli irriducibili appassionati del pedale, ma punto di riferimento anche per le famiglie e per i semplici amanti della vita all’aria aperta. Presentazione ufficiale, nell’ambito degli eventi collaterali del ‘Plava laguna Croatia Open Umag 2017’, per la sesta edizione dell’Istria Granfondo. È stata la Social Arena, collocata a fianco dello stadio centrale, a ospitare la passerella che ha rivelato grandi novità sul progetto generale e sui numerosi eventi collaterali. La manifestazione ciclistica andrà in scena il 6 (la Wine & Bike by the Sea Tour da 9 km), 7 (l’Istria Granfondo Small da 90 km e la Classic da 136 km, sempre con partenza e arrivo al complesso ‘Stella Maris’ di Umago) e l’8 ottobre prossimi (l’Istria Granfondo Family & Gourmet Tour da 25 km) per un progetto che consentirà agli iscritti di apprezzare non solo i suggestivi percorsi garantiti dalle strade locali fino a Cittanova, ma anche i vini e le altre specialità autoctone. A presentare i piccoli-grandi segreti di questa edizione il direttore di Istraturist, Ronald Korotaj, il presidente di Umag’s Tourist Board, Milovan Popović, Laura Šimenc (vincitrice nel 2016) e la testa di serie numero uno del torneo, David Goffin.

Anche questo è Umago!

Stadium Goran Ivanisevic – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [3] Fabio Fognini vs Nicolas Kicker

2. Rogerio Dutra Silva vs [2] Gael Monfils (non prima ore: 20:00)

3. [WC] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs [2] Ivan Dodig / Franko Skugor

Next Gen Arena – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [3] Guillermo Duran / Andres Molteni vs Marc Polmans / Gilles Simon

2. Andrej Martin vs [LL] Andrey Rublev

3. [Q] Kenny De Schepper vs Alessandro Giannessi

4. Rogerio Dutra Silva / Paolo Lorenzi vs Aljaz Bedene / Dominic Inglot

Agenda di Giovedì 20 luglio 2017

11:00 Kids week – Rogério Dutra Silva

16:00 Live chat @ Social Arena

16:00 Triglav Sup(er) Tennis Lounge @ Social Arena

17:00 Match pomeridiani ATP

18:00 TASTE ISTRIA

20:00 Match serali ATP

21:00 WINE TASTING – Terrano Giovane

22:00 Assaggio di liquori by Badel – Japanese Whisky

00:00 Fashion live @ Dance Arena

01:00 DANCE ARENA – Party Nights – DJ Throttle