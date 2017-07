ITF Imola: Il resoconto della terza giornata

Un main draw (singolare) pirotecnico quello sotto le stelle degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$) che salutano le imprese di Jelena Simic contro la testa di serie n.3 Renata Zarazua (6-3; 7-6) e dell’imolese Camilla Scala opposta alla tenace svizzera Bandecchi (6-3; 2-6; 7-6).

Due match ad alto tasso di spettacolarità ed al limite delle due ore di gioco che strappano i consensi delle gremite tribune Roger e Serena. Il successo della padrona di casa Scala arriva qualche minuto prima della mezzanotte dopo un valzer di emozioni lungo tre set sfociato nell’inevitabile epilogo del tie break. Strappo decisivo della romagnola sul 2-2 con un bottino di ben quattro match ball che tagliano le gambe all’avversaria elvetica (7-3). Letale l’ostacolo iberico odierno per la tennista imolese, la Cabeza-Candela (n.476 del ranking) è un rullo compressore (6-1; 6-0). Full immersion da ottavi di finale: Reix estromette la Remondina dopo due ore e mezza di sfida (6-3; 5-7; 6-3), straordinaria Stefania Rubini che liquida la testa di serie n.4 Goncalves (6-3; 6-1). A tratti devastante la quotata Greta Arn che spazza via una generosa Arcangioli (6-2; 6-3), continua la progressione della wild card Ludmilla Samsonova che condanna la Cakarevic (6-2; 7-6). Attualmente in corso la combattutissima sfida tra la Kuzmova (testa di serie n.1) e la trentina Chiesa (6-4; in corso). Definita la prima semifinale del Doubles Main Draw (tabellone principale di doppio) con la coppia francese Arcangioli/Cakarevic che fronteggerà sotto la luce artificiale dei riflettori il variegato binomio Kordolaimi/Mendez. Nell’altra porzione della griglia tematica resiste il tandem tricolore Chiesa/Samsonova. Aggiornamenti costanti attraverso la pagina FB Tozzona Tennis Park ed il sito www.tozzonatennispark.it.

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “Davvero molto bene il terzetto Arn-Reix-Cabeza Candela che lascia poche chances alle avversarie grazie ad un tennis incisivo e concreto. Sorpresa Samsonova, bravissima la Rubini che mette subito alle corde la Goncalves con il piglio della veterana. Mi sbilancio a favore dell’evidente crescita esponenziale di Stefania (Rubini, ndr) che in questo momento amalgama tecnica, qualità e potenza fisica meglio del lotto rivale”.

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES MAIN DRAW

Risultati di martedì 18.07.2017

Renata ZARAZUA (MEX) [3] vs Jelena SIMIC (BIH) 3-6; 6-7 (0)

Susan BANDECCHI (SUI) vs Camilla SCALA (ITA) [9] 3-6; 6-2; 6-7 (3)

Risultati di mercoledì 19.07.2017

Anna-Giulia REMONDINA (ITA) vs Sherazad REIX (FRA) [2] 3-6; 7-5; 3-6

Stefania RUBINI (ITA) vs Paula Cristina GONCALVES (BRA) [4] 6-3; 6-1

Manon ARCANGIOLI (FRA) [7] vs Greta ARN (HUN) 2-6; 3-6

Ludmilla SAMSONOVA (ITA) vs Sara CAKAREVIC (FRA) 6-2; 7-6 (5)

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Deborah CHIESA (ITA) 6-4; in corso

Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) vs Camilla SCALA (ITA) [9] 6-1; 6-0

Alice BALDUCCI (ITA) vs Elixane LECHEMIA (FRA) [6]

Jelena SIMIC (BIH) vs Manca PISLAK (SLO)

WD – DOUBLES MAIN DRAW

Risultati di martedì 18.07.2017

Alice BALDUCCI (ITA)/Giorgia MARCHETTI (ITA) [4] vs Deborah CHIESA (ITA)/Ludmilla SAMSONOVA (ITA) 5-7; 5-7

Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) vs Elixane LECHEMIA (FRA) [2]/Rosalie VAN DER HOEK (NED) 7-5; 6-2

Giulia CASCAPERA (ITA)/Sofia MARIOTTO (ITA) vs Manon ARCANGIOLI (FRA) [3]/Sara CAKAREVIC (FRA) 4-6; 1-6

Risultati di mercoledì 19.07.2017

Tayisiya MORDERGER (GER)/Yana MORDERGER (GER) [1] vs Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX)

Manon ARCANGIOLI (FRA)/Sara CAKAREVIC (FRA) [3] vs Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS)

Deborah CHIESA (ITA)/Ludmilla SAMSONOVA (ITA) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA)