Wimbledon: Scoppia la polemica per il doppio misto. Gli organizzatori “Riteniamo che i premi per il doppio misto siano ad un livello appropriato, se si confronta con gli altri eventi del Grand Slam”

Nonostante il record del Prize Money presentato dagli organizzatori del torneo di Wimbledon di quest’anno, non tutti sembrano essere soddisfatti.

Nonostante la crescita notevole, il montepremi per il doppio misto non è stato aumentato. I vincitori, Jamie Murray e Martina Hingis, hanno vinto $ 129.000 da dividere in due, vale a dire $ 64.000 ciascuno, solo $ 14.000 mila dollari in più di chi è stato sconfitto in singolare al primo turno.

Murray e Hingis hanno vinto sei partite per vincere il titolo, guadagnando quindi $ 64.000, invece in singolare alcuni giocatori hanno incassato la cifra di 50 mila dollari giocando solo alcuni minuti.

Una fonte ufficiale dell’al All England Club ha assicurato che la questione dei premi potrà essere rivista per l’edizione 2018.

“Il montepremi viene rivisto annualmente. Riteniamo che i premi per il doppio misto siano ad un livello appropriato, se si confronta con gli altri eventi del Grande Slam. Tuttavia, come per gli altri eventi, il montepremi sarà rivisto per l’edizione 2018”.