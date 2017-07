Challenger Scheveningen: Simone Bolelli ai quarti di finale. Esce di scena Riccardo Bellotti (Video)

Simone Bolelli è approdato ai quarti di finale nel torneo challenger di Scheveningen.

Al secondo turno il 31enne tennista bolognese, numero 230 Atp, ha sconfitto per 64 36 63, in due ore esatte di partita l’ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 114 del ranking mondiale e quarto favorito del tabellone:

Ai quarti di finale affronterà il belga Ruben Bemelmans, numero 96 Atp e quinta testa di serie.

Nulla da fare, invece, per Riccardo Bellotti.

Il 25enne nato a Vienna, numero 239 del ranking mondiale, ha ceduto per 64 67(11) 62, dopo oltre due ore ed un quarto di gioco, all’olandese Thiemo De Bakker, sceso al numero 465 Atp e in gara grazie ad una wild card.

Challenger Scheveningen | Terra | e64.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Eduardo Dischinger / Maximo Gonzalez vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen



CH Scheveningen Eduardo Dischinger / Maximo Gonzalez Eduardo Dischinger / Maximo Gonzalez 3 3 Sander Gille / Joran Vliegen [2] Sander Gille / Joran Vliegen [2] 6 6 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Dischinger / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Dischinger / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Dischinger / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [5] Ruben Bemelmans vs Gleb Sakharov



CH Scheveningen Ruben Bemelmans [5] Ruben Bemelmans [5] 6 2 6 Gleb Sakharov Gleb Sakharov 3 6 3 Vincitore: R. BEMELMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 1-4 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 R. Bemelmans 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 2-2 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [PR] Simone Bolelli vs [4] Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 16:00)



CH Scheveningen Simone Bolelli Simone Bolelli 6 3 6 Sergiy Stakhovsky [4] Sergiy Stakhovsky [4] 4 6 3 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Stakhovsky 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Thiemo de Bakker vs Riccardo Bellotti (non prima ore: 18:30)



CH Scheveningen Thiemo de Bakker Thiemo de Bakker 6 6 6 Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 4 7 2 Vincitore: T. DE BAKKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 T. de Bakker 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 R. Bellotti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bellotti 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. de Bakker 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 T. de Bakker 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. de Bakker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bellotti 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 T. de Bakker 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. de Bakker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 T. de Bakker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Bellotti 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Joao Souza vs Joris De Loore



CH Scheveningen Joao Souza [7] Joao Souza [7] 6 6 3 Joris De Loore Joris De Loore 7 4 6 Vincitore: J. DE LOORE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Souza 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Souza 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Souza 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Souza 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Souza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Souza 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Souza 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. De Loore 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. De Loore 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Souza 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. De Loore 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 J. Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. De Loore 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. De Loore 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Souza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Stefanos Tsitsipas vs [8] Jozef Kovalik



CH Scheveningen Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 7 6 Jozef Kovalik [8] Jozef Kovalik [8] 5 1 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Kovalik 0-15 0-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Kovalik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Mirza Basic / Filip Krajinovic vs [3] Inigo Cervantes / Fabiano De Paula



CH Scheveningen Mirza Basic / Filip Krajinovic Mirza Basic / Filip Krajinovic 7 4 16 Inigo Cervantes / Fabiano De Paula [3] Inigo Cervantes / Fabiano De Paula [3] 5 6 18 Vincitori: CERVANTES / DE PAULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 16-18 I. Cervantes / De Paula 0-1 I. Cervantes / De Paula 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 ace 5-5 6-5 ace 6-6 7-6 df 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 12-13 13-13 13-14 14-14 14-15 15-15 16-15 16-16 17-16 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Cervantes / De Paula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Basic / Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 I. Cervantes / De Paula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Basic / Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Cervantes / De Paula 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Basic / Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Cervantes / De Paula 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Basic / Krajinovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 I. Cervantes / De Paula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Basic / Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Cervantes / De Paula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 M. Basic / Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 I. Cervantes / De Paula 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Basic / Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Cervantes / De Paula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Basic / Krajinovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 I. Cervantes / De Paula 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Basic / Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 I. Cervantes / De Paula 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Basic / Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Cervantes / De Paula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Basic / Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Kevin Krawietz / Gero Kretschmer vs Jozef Kovalik / Stefanos Tsitsipas