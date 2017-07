ATP Umago, Bastad e Newport: I risultati con il live dettagliato della terza giornata. Ok Goffin ad Umago

ATP Umag 250 | Terra | e482.060 – 2° Turno

Stadium Goran Ivanisevic – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [8] Jiri Vesely vs Radu Albot



ATP Umag Jiri Vesely [8] Jiri Vesely [8] 7 6 Radu Albot Radu Albot 6 2 Vincitore: J. VESELY

2. [1/WC] David Goffin vs [Q] Attila Balazs (non prima ore: 20:00)



ATP Umag David Goffin [1] David Goffin [1] 6 6 6 Attila Balazs Attila Balazs 4 7 2 Vincitore: D. GOFFIN

Next Gen Arena – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

2. [WC] Ivan Dodig vs Marco Cecchinato (non prima ore: 18:00)



ATP Umag Ivan Dodig Ivan Dodig 3 7 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 2 Vincitore: I. DODIG

3. Aljaz Bedene vs [4] Paolo Lorenzi



ATP Umag Aljaz Bedene Aljaz Bedene 5 3 Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 7 6 Vincitore: P. LORENZI

4. [1] Max Mirnyi / Daniel Nestor vs Mikhail Elgin / Denis Istomin



Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Marc Polmans / Gilles Simon vs Carlos Berlocq / Joao Sousa



2. Marco Cecchinato / Andrey Rublev vs Rogerio Dutra Silva / Paolo Lorenzi



3. Aljaz Bedene / Dominic Inglot vs [4] James Cerretani / Max Schnur



ATP Bastad 250 | Terra | e482.060 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Renzo Olivo vs [7] Diego Schwartzman



ATP Bastad Renzo Olivo Renzo Olivo 4 1 Diego Schwartzman [7] Diego Schwartzman [7] 6 6 Vincitore: D. SCHWARTZMAN

2. [1] Pablo Carreno Busta vs Andrey Kuznetsov



ATP Bastad Pablo Carreno Busta [1] Pablo Carreno Busta [1] 0 6 6 0 Andrey Kuznetsov Andrey Kuznetsov 40 4 7 3 Vincitore: A. KUZNETSOV per ritiro

3. Henri Laaksonen vs [3] Pablo Cuevas



ATP Bastad Henri Laaksonen Henri Laaksonen 6 6 Pablo Cuevas [3] Pablo Cuevas [3] 4 3 Vincitore: H. LAAKSONEN

4. [8] David Ferrer vs Dustin Brown



ATP Bastad David Ferrer [8] David Ferrer [8] 6 6 Dustin Brown Dustin Brown 2 3 Vincitore: D. FERRER

Bana 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Andre Begemann / Philipp Oswald vs [2] David Marrero / Nenad Zimonjic



ATP Bastad Andre Begemann / Philipp Oswald Andre Begemann / Philipp Oswald 7 5 3 David Marrero / Nenad Zimonjic [2] David Marrero / Nenad Zimonjic [2] 6 7 10 Vincitori: MARRERO / ZIMONJIC

2. [WC] Elias Ymer / Mikael Ymer vs Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski



ATP Bastad Elias Ymer / Mikael Ymer Elias Ymer / Mikael Ymer 6 6 Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski 4 3 Vincitori: YMER / YMER

3. Alternate / vs Ariel Behar / Dusan Lajovic



ATP Bastad Isak Arvidsson / Fred Simonsson Isak Arvidsson / Fred Simonsson 6 6 6 Ariel Behar / Dusan Lajovic Ariel Behar / Dusan Lajovic 7 3 10 Vincitori: BEHAR / LAJOVIC

4. Federico Delbonis / Sergio Galdos vs Julian Knowle / Philipp Petzschner



ATP Bastad Federico Delbonis / Sergio Galdos Federico Delbonis / Sergio Galdos 5 6 9 Julian Knowle / Philipp Petzschner Julian Knowle / Philipp Petzschner 7 4 11 Vincitori: KNOWLE / PETZSCHNER

ATP Newport 250 | Erba | $535.625 – 2° Turno

ATP Newport Denis Kudla Denis Kudla 4 4 Ivo Karlovic [2] Ivo Karlovic [2] 6 6 Vincitore: I. KARLOVIC

1. Denis Kudlavs [2] Ivo Karlovic

2. Tobias Kamke vs [3] Adrian Mannarino



ATP Newport Tobias Kamke Tobias Kamke 7 7 Adrian Mannarino [3] Adrian Mannarino [3] 6 5 Vincitore: T. KAMKE

3. [1] John Isner vs [Q] Sam Groth



ATP Newport John Isner [1] John Isner [1] 6 6 Sam Groth Sam Groth 2 4 Vincitore: J. ISNER

4. Akira Santillan vs Bjorn Fratangelo



ATP Newport Akira Santillan Akira Santillan 0 6 4 Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 0 7 3

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matt Reid / John-Patrick Smith vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



ATP Newport Matt Reid / John-Patrick Smith Matt Reid / John-Patrick Smith 4 6 22 Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng 6 4 20 Vincitori: REID / SMITH

2. [1] Aisam-Ul-Haq Qureshi / Rajeev Ram vs [PR] Adrian Menendez-Maceiras / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 21:00)



ATP Newport Konstantin Kravchuk Konstantin Kravchuk 6 4 4 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 2 6 6 Vincitore: P. GOJOWCZYK

1. Konstantin Kravchukvs Peter Gojowczyk

2. [4] Pierre-Hugues Herbert vs Adrian Menendez-Maceiras



ATP Newport Pierre-Hugues Herbert [4] Pierre-Hugues Herbert [4] 7 2 6 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 5 6 3 Vincitore: P. HERBERT

3. [6] Lukas Lacko vs [Q] Matthew Ebden



ATP Newport Lukas Lacko [6] Lukas Lacko [6] 1 6 Matthew Ebden Matthew Ebden 6 7 Vincitore: M. EBDEN

4. Dennis Novikov vs [Q] Frank Dancevic