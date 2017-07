Roger Federer e la possibilità di diventare n.1 del mondo: “significherebbe molto per me, specialmente in questa fase della mia carriera e dopo quello che ho passato. Vincere tre Slam quest’anno, dal nulla, sarebbe uno scherzo”

Vincitore di due dei tre Grandi Slam e di due dei sei Masters 1000 disputati fino ad ora nel 2017, Roger Federer ha lasciato Wimbledon in qualità di numero tre del mondo e con la concreta possibilità di inserirsi nella corsa verso la prima posizione della classifica. Lo svizzero ha ribadito che ciò non rappresenti per lui una priorità, tuttavia lunedì ha riconosciuto quanto speciale sarebbe per lui riuscirvi.

“Per me e Rafa esiste questa possibilità, cosa davvero molto bella. Io spero che ovviamente sia io e non lui a riuscirci, perché ammetto che significherebbe molto per me -specialmente in questa fase della mia carriera e dopo quello che ho passato.

Vincere tre Slam quest’anno, dal nulla, sarebbe uno scherzo. So che se sono in forma, le possibilità di fare bene agli US Open ci sono, ma vincerlo? Beh, a un certo punto sento quasi di dover essere realista. Non ho più 25 anni. Non sono sicuro di poter vincere tre Slam in un anno.

Cercherò senza dubbio di farmi trovare pronto, in modo da avere la miglior possibilità per fare bene agli US Open

Per la Laver Cup sto aspettando una risposta da Andy Murray, sarebbe fantastico se ci fosse anche lui. Purtroppo Djokovic non ci sarà perchè attenderà insieme alla moglie il suo secondo genito.”

Il campione svizzero non dovrà difendere nemmeno un punto da qui al termine della stagione e, teoricamente, avrebbe già stilato il suo calendario ufficiale per la seconda parte dell’anno (riportato di seguito):

ATP Masters1000 di Montreal

ATP Masters 1000 di Cincinnati

U.S. Open

ATP Masters1000 di Shanghai

ATP500 di Basilea

ATP Masters1000 di Parigi-Bercy

ATP World Tour Finals

Con cinque titoli già vinti nel 2017 (Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle e Wimbledon) e sette tornei ancora da disputare, Federer possiede inoltre l’opportunità di eguagliare il suo record personale di titoli vinti in una sola stagione, 12, messo a segno nel 2006.

Edoardo Gamacchio