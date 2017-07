Gustavo Fernandéz ricorda il gesto di Novak Djokovic: “Dopo, mi ha anche fatto un paio di domande tecniche. Abbiamo parlato per circa dieci minuti ed ho notato che lui fosse davvero sorpreso. Lui mi guardava da tennista a tennista, mi trattava da pari”

Gustavo Fernandéz, tennista argentino che occupa attualmente il primo posto della classifica nel circuito weelchair e che si è laureato vice-campione di Wimbledon, ha raccontato ai microfoni di ESPN del gesto che Novak Djokovic ha rivolto nei suoi confronti durante l’ultima edizione del Roland Garros.

“Lui probabilmente non si ricorda di me, ma io non mi dimentico. Ci stavamo allenando su due campi attigui e lui si è fermato per dirmi che era impressionato per il modo in cui io colpissi la palla. Dopo, mi ha anche fatto un paio di domande tecniche. Abbiamo parlato per circa dieci minuti ed ho notato che lui fosse davvero sorpreso. Lui mi guardava da tennista a tennista, mi trattava da pari”, ha rivelato, emozionato.

Edoardo Gamacchio