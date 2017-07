ITF Imola: Il resoconto della seconda giornata

Se nella serata di ieri l’impresa la confeziona l’italianissima wild card Ludmilla Samsonova che estromette dall’evento la testa di serie n.8 Tayisiya Morderger, nel pomeriggio della seconda giornata del main draw (singolare) degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$) non si verificano ribaltoni rispetto ai pronostici della vigilia dettati dalle geometrie del ranking.

Pollice alto per la colonia transalpina Lechemia-Cakarevic-Arcangioli-Reix, per la slovena Pislak e per la Rubini che si aggiudica l’unico derby tricolore in programma con la Marchetti. Procede spedito e senza particolari sorprese il Doubles Main Draw (tabellone principale di doppio) che completa la fisionomia d’accesso ai quarti di finale (2 coppie italiane sulle 8 qualificate) e disegnerà, in tarda serata, l’abbinamento per la prima semifinale. Si ricorda che sabato 22 luglio, al termine del cerimoniale di premiazione, avverrà la consegna del 2° Premio Domenico “Dado” Dadina alla carriera sportiva. Vige il più rigoroso riserbo sul nome del prestigioso personaggio che riceverà l’applauso del pubblico assiepato sugli spalti di via Punta; dallo staff organizzativo trapela soltanto la certa presenza di un maxi schermo per la proiezione di un filmato celebrativo dedicato.

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “Si mantiene alto il livello tecnico in questo avvio di Internazionali; stiamo riscoprendo un tennis completo con interpreti che non disdegnano la soluzione vincente spaziando sull’intero rettangolo di gioco. I risultati scaturiti elaborano degli ottavi di finale ad alta spettacolarità con le sfide Kuzmova-Chiesa, Arn-Arcangioli e Remondina-Reix aperte a qualsiasi pronostico. Caldo più intenso che ha causato il ritiro della Mihalikova, molto bene la Rubini dopo il lungo stop per infortunio”.

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES MAIN DRAW

Risultati di lunedì 17.07.2017

Tayisiya MORDERGER (GER) [8] vs Ludmilla SAMSONOVA (ITA) 4-6; 2-6

Deborah CHIESA (ITA) vs Yana MORDERGER (GER) 6-0; 6-2

Risultati di martedì 18.07.2017

Tereza MIHALIKOVA (SVK) vs Elixane LECHEMIA (FRA) [6] 5-7; rit

Eleni KORDOLAIMI (GRE) vs Sara CAKAREVIC (FRA) 3-6; 2-6

Giorgia MARCHETTI (ITA) vs Stefania RUBINI (ITA) 3-6; 6-7 (2)

Manon ARCANGIOLI (FRA) [7] vs Michela XIBILIA (ITA) 6-2; 6-0

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA) vs Sherazad REIX (FRA) [2] 0-6; 2-6

Verena HOFER (ITA) vs Manca PISLAK (SLO) 1-6; 4-6

Renata ZARAZUA (MEX) [3] vs Jelena SIMIC (BIH) match serale

Susan BANDECCHI (SUI) vs Camilla SCALA (ITA) [9] match serale

WD – DOUBLES MAIN DRAW

Risultati di lunedì 17.07.2017

Giulia GUIDETTI (ITA)/Camilla SCALA (ITA) vs Giulia CASCAPERA (ITA)/Sofia MARIOTTO (ITA) W.O.

Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) vs Chiara ARCANGELI (ITA)/Valentina LOSCIALE (ITA) 6-2; 6-2

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA)/Manca PISLAK (SLO) vs Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX) 0-6; 4-6

Francesca BERNARDI (ITA)/Lucia BRONZETTI (ITA) vs Manon ARCANGIOLI (FRA) [3]/Sara CAKAREVIC (FRA) 1-6; 3-6

Sonja BALIC (AUS)/Natalie BARBIR (AUS) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) 0-6; 0-6

Risultati di martedì 18.07.2017

Alice BALDUCCI (ITA)/Giorgia MARCHETTI (ITA) [4] vs Deborah CHIESA (ITA)/Ludmilla SAMSONOVA (ITA) match serale

Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) vs Elixane LECHEMIA (FRA) [2]/Rosalie VAN DER HOEK (NED) match serale

Giulia CASCAPERA (ITA)/Sofia MARIOTTO (ITA) vs Manon ARCANGIOLI (FRA) [3]/Sara CAKAREVIC (FRA) match serale