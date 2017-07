ITF Imola: Il resoconto della prima giornata

Nessun colpo di scena nel palinsesto pomeridiano del primo giorno del main draw (singolare) degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$).

Vita facile per la testa di serie n.1 Viktoria Kuzmova (SVK, n.158 del ranking) che liquida in meno di un’ora la pratica Moroni (6-2; 6-1). Le fanno eco Greta Arn (HUN, nel 2011 n.40 della classifica) che estromette la Mendez (6-3; 6-2) ed il binomio Estrella Cabeza-Candela – Paula Cristina Goncalves. La brasiliana ha la meglio sulla veterana Brianti dopo due ore e venticinque minuti di battaglia sul campo 1 per la gioia dei numerosi spettatori. Positivo l’impatto tra le big delle italiane Alice Balducci e Anna-Giulia Remondina. Attesa per i match serali T. Morderger-Samsonova e Chiesa-Y. Morderger con l’esordio nella specialità dell’imolese Camilla Scala nel serale di domani (ore 21). In corso le prime partite del Doubles Main Draw (tabellone principale di doppio). Attivo in loco il servizio biglietteria (tribune Roger e Serena, prezzi popolari) ed il ristorante “Internazionali di Imola”.

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “Tutto secondo i pronostici, cresce in modo esponenziale Greta Arn che non è di certo una sorpresa avendo occupato la casella numero 40 del ranking mondiale. Tutto fin troppo facile per la Kuzmova che non tradisce le aspettative dal punto di vista qualitativo. Siamo pronti per ammirare nel serale di domani (ore 21, ndr) la portacolori imolese Camilla Scala auspicando nella consueta cornice di pubblico a sostegno”.

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES MAIN DRAW

Risultati di domenica 16.07.2017

Alice BALDUCCI (ITA) [1] vs Alice MORONI (ITA) 6-7 (12); 6-4; 3-6

Risultati di lunedì 17.07.2017

Seone MENDEZ (AUS) vs Greta ARN (HUN) 3-6; 2-6

Natalie BARBIR (AUS) vs Alice BALDUCCI (ITA) 1-6; 0-6

Viktoria KUZMOVA (SVK) [1] vs Alice MORONI (ITA) 6-2; 6-1

Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) vs Lucia BRONZETTI (ITA) 6-1; 6-3

Alberta BRIANTI (ITA) vs Paula Cristina GONCALVES (BRA) [4] 4-6; 7-5; 4-6

Angelica MORATELLI (ITA) vs Anna-Giulia REMONDINA (ITA) 2-6; 5-7

Tayisiya MORDERGER (GER) [8] vs Ludmilla SAMSONOVA (ITA) match serale

Deborah CHIESA (ITA) vs Yana MORDERGER (GER) match serale

WD – DOUBLES MAIN DRAW

Risultati di lunedì 17.07.2017

Giulia GUIDETTI (ITA)/Camilla SCALA (ITA) vs Giulia CASCAPERA (ITA)/Sofia MARIOTTO (ITA) match serale

Eleni KORDOLAIMI (GRE)/Seone MENDEZ (AUS) vs Chiara ARCANGELI (ITA)/Valentina LOSCIALE (ITA) 6-2; in corso

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA)/Manca PISLAK (SLO) vs Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP)/Renata ZARAZUA (MEX) in corso

Francesca BERNARDI (ITA)/Lucia BRONZETTI (ITA) vs Manon ARCANGIOLI (FRA) [3]/Sara CAKAREVIC (FRA) match serale

Sonja BALIC (AUS)/Natalie BARBIR (AUS) vs Estrella CABEZA-CANDELA (ESP)/Paula Cristina GONCALVES (BRA) match serale