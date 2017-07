Roger Federer: “Mi sento come se stessi lavorando “part-time”

Roger Federer si è raccontato nella conferenza stampa del giorno dopo in quel di Wimbledon.

“Tutto si è basato sulla mia condizione fisica. Non riguarda il gioco in sé, non ho pensato a come avrei dovuto giocare una volta tornato a Wimbledon. Mi interessava solo tornare in condizioni fisiche tali da poter competere con i migliori e giocare sette partite di cinque set. Quello era il mio obiettivo, e l’ho raggiunto. Quando sono arrivato qui ero già molto contento.

Dopo quello che ho passato lo scorso anno ho iniziato a pensare con un anno di anticipo, in termini di programmazione, preparazione e tornei che vorrei giocare. Quindi mi vedo assolutamente giocare qui il prossimo anno. Ma dato che manca ancora molto, preferisco approfittare dell’opportunità per ringraziare il pubblico e far loro capire che sì, spero di tornare. Non è mai una garanzia, specialmente alla mia età. Ma l’obiettivo è senz’altro tornare qui e difendere il titolo conquistato quest’anno.

Domani decideremo se andare in Canada o meno, ma molto probabilmente giocherò Cincinnati e gli US Open, poi la Laver Cup, Shanghai e tornerò per gli indoor. Questo è il piano per ora.

Puoi giocare fino a 40 anni?: “Se la salute permette. Potresti poi prenderti 300 giorni di stop, in preparazione a Wimbledon, ibernarti, poi tornare fuori e allenarti un po’, così da non rischiare di essere infortunato. Diciamo che giocare Wimbledon e vincere Wimbledon sono due cose completamente diverse, non dimentichiamolo. Il problema di non giocare è che i match “veri” sono l’unica unità di misurazione. Puoi allenarti quanto vuoi, sentirti bene quanto vuoi in allenamento, ma la pressione di un incontro, la tenuta nervosa, quello che senti e tutto quello che accade prima e durante le partita, beh questo non puoi farlo in allenamento.”

“Non sai come il corpo reagirà a quel tipo di pressione. Per questo serve il giusto equilibrio tra allenamento, partite e riposo. In alcuni momenti magari devi giocare meno partite, altrimenti non riuscirai più ad esprimerti al massimo.

Beh, adoro giocare. Ho un team fantastico, mia moglie mi sostiene al 100% quando sto giocando, è la mia tifosa n.1. È fantastica. Adoro competere nei grandi tornei e non mi importa dei viaggi o degli allenamenti. Ora che sto giocando un po’ meno ho anche più tempo a disposizione. Mi sento come se stessi lavorando “part-time”, ed è una gran bella sensazione”.