WTA Bucharest: I risultati con il live dettagliato della prima giornata. Jasmine Paolini si ferma al secondo turno di Qualificazione. Nel terzo set era avanti per 4 a 0

Jasmine Paolini è uscita di scena al secondo turno nelle qualificazioni del torneo WTA International di Bucharest.

La 21enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 132 del ranking mondiale e prima testa di serie delle quali, nella prosecuzione dell’incontro interrotto ieri per pioggia (sul 63 1-2 in favore dell’avversaria) ha finito per cedere con il punteggio di 63 46 64 alla rumena Alexandra Dulgheru, numero 294 Wta. Nel terzo set l’azzurra era in vantaggio per 4-0.

WTA Bucharest International | Terra | $250.000 – 2° Turno Quali – TDQ – 1° Turno Md.

CENTRE COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Jasmine Paolini vs Alexandra Dulgheru 2TQ



WTA Bucharest Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 3 6 4 Alexandra Dulgheru Alexandra Dulgheru 6 4 6 Vincitore: A. DULGHERU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Dulgheru 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paolini 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 4-4 A. Dulgheru 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 A. Dulgheru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Dulgheru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Dulgheru 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Dulgheru 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Dulgheru 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Dulgheru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Dulgheru 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 A. Dulgheru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Dulgheru 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Dulgheru 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Dulgheru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Dulgheru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 12 Double Faults 170% 1st Serve % 83%36/71 (51%) 1st Serve Points Won 40/74 (54%)16/31 (52%) 2nd Serve Points Won 10/15 (67%)10/17 (59%) Break Points Saved 11/16 (69%)15 Service Games Played 1434/74 (46%) 1st Return Points Won 35/71 (49%)5/15 (33%) 2nd Return Points Won 15/31 (48%)5/16 (31%) Break Points Won 7/17 (41%)14 Return Games Played 1552/102 (51%) Total Service Points Won 50/89 (56%)39/89 (44%) Total Return Points Won 50/102 (49%)91/191 (48%) Total Points Won 100/191 (52%)

132 Ranking 294

21 Age 28

N/A Birthplace Bucharest, Romania

N/A Residence Bucharest, Romania

N/A Height 5′ 8″ (1.72 m)

N/A Weight 134 lbs. (61 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (May 5, 2005)

17/17 Year to Date Win/Loss 32/13

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 2

$90,983 Career Prize Money $2,007,449

2. Cagla Buyukakcay vs Polona Hercog (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Cagla Buyukakcay • Cagla Buyukakcay 15 4 6 0 Polona Hercog Polona Hercog 0 6 3 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Buyukakcay 15-0 0-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Buyukakcay 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Hercog 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Hercog 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Irina Bara (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Annika Beck vs [2] Carla Suárez Navarro



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Jaqueline Cristian vs Kateryna Kozlova (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

GRAND STAND – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Anhelina Kalinina vs [7] Fanny Stollar



WTA Bucharest Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 6 6 Fanny Stollar [7] Fanny Stollar [7] 3 4 Vincitore: A. KALININA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Kalinina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Stollar 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Stollar 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Stollar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-1 → 5-2 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [3] Arantxa Rus vs Anhelina Kalinina (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Arantxa Rus [3] Arantxa Rus [3] 6 6 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 2 4 Vincitore: A. RUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Kalinina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Rus 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rus 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Kalinina 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

3. Nadia Podoroska vs Maryna Zanevska (non prima ore: 14:30)



WTA Bucharest Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 3 Maryna Zanevska • Maryna Zanevska 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Zanevska 3-0 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Barbora Krejcikova vs [9] Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sesil Karatantcheva vs Alona Fomina



WTA Bucharest Sesil Karatantcheva Sesil Karatantcheva 4 6 6 Alona Fomina Alona Fomina 6 4 3 Vincitore: S. KARATANTCHEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Fomina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 A. Fomina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Karatantcheva 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Fomina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Fomina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Karatantcheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Fomina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Karatantcheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Fomina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Fomina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Fomina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-0 → 4-1 S. Karatantcheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Fomina 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Karatantcheva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Fomina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Fomina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Karatantcheva 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Fomina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Fomina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Fomina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Karatantcheva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fomina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Alexandra Dulgheru vs [5] Daniela Seguel (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Alexandra Dulgheru Alexandra Dulgheru 6 6 Daniela Seguel [5] Daniela Seguel [5] 3 2 Vincitore: A. DULGHERU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Dulgheru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Dulgheru 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Dulgheru 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Dulgheru 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Dulgheru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Dulgheru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Dulgheru 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Dulgheru 40-40 A-40 1-0 → 2-0

3. [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru vs [O] Ana Bogdan / Elena-Gabriela Ruse



WTA Bucharest Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru [1] 0 0 Ana Bogdan / Elena-Gabriela Ruse • Ana Bogdan / Elena-Gabriela Ruse 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bogdan / Ruse 0-0

4. Lesley Kerkhove / Arantxa Rus vs [G] Alexandra Cadantu / Danka Kovinic



Il match deve ancora iniziare

COURT 6 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Catalina Pella vs [5] Daniela Seguel



WTA Bucharest Catalina Pella Catalina Pella 1 6 3 Daniela Seguel [5] Daniela Seguel [5] 6 3 6 Vincitore: D. SEGUEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 C. Pella 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 C. Pella 0-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Pella 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Pella 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 C. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Sesil Karatantcheva vs [6] Lesley Kerkhove (non prima ore: 13:00)



WTA Bucharest Sesil Karatantcheva Sesil Karatantcheva 1 6 6 Lesley Kerkhove [6] Lesley Kerkhove [6] 6 3 4 Vincitore: S. KARATANTCHEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Karatantcheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Karatantcheva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 L. Kerkhove 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Kerkhove 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Kerkhove 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 S. Karatantcheva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 L. Kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

3. Tena Lukas vs Magdalena Frech



WTA Bucharest Tena Lukas Tena Lukas 0 0 Magdalena Frech • Magdalena Frech 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Frech 0-0

4. Jessica Moore / Prarthana Thombare vs [O] Quirine Lemoine / Fanny Stollar



Il match deve ancora iniziare