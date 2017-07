WTA Bucharest: I risultati con il live dettagliato della prima giornata (In campo Jasmine Paolini nelle qualificazioni)

WTA Bucharest International | Terra | $250.000 – 2° Turno Quali – TDQ – 1° Turno Md.

CENTRE COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Jasmine Paolini vs Alexandra Dulgheru



WTA Bucharest Jasmine Paolini [1] • Jasmine Paolini [1] 0 3 2 Alexandra Dulgheru Alexandra Dulgheru 0 6 1 Match sospeso - Pioggia

2. Cagla Buyukakcay vs Polona Hercog (non prima ore: 13:00)



3. Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Irina Bara (non prima ore: 14:30)



4. Annika Beck vs [2] Carla Suárez Navarro



5. [WC] Jaqueline Cristian vs Kateryna Kozlova (non prima ore: 19:30)



GRAND STAND – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Anhelina Kalinina vs [7] Fanny Stollar



WTA Bucharest Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 40 6 3 Fanny Stollar [7] Fanny Stollar [7] 40 3 3 Match sospeso - Pioggia

2. [3] Arantxa Rus vs Anhelina Kalinina OR [7] Fanny Stollar (non prima ore: 13:00)

3. Nadia Podoroska vs Maryna Zanevska (non prima ore: 14:30)



4. Barbora Krejcikova vs [9] Ekaterina Alexandrova



COURT 4 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sesil Karatantcheva vs Alona Fomina



WTA Bucharest Sesil Karatantcheva • Sesil Karatantcheva 0 4 6 4 Alona Fomina Alona Fomina 0 6 4 1 Match sospeso - Pioggia

2. [1] Jasmine Paolini OR Alexandra Dulgheru vs Catalina Pella OR [5] Daniela Seguel (non prima ore: 13:00)

3. [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru vs [O] Ana Bogdan / Elena-Gabriela Ruse



4. Lesley Kerkhove / Arantxa Rus vs [G] Alexandra Cadantu / Danka Kovinic



COURT 6 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Catalina Pella vs [5] Daniela Seguel



WTA Bucharest Catalina Pella • Catalina Pella 0 1 2 Daniela Seguel [5] Daniela Seguel [5] 0 6 3 Match sospeso - Pioggia

2. Sesil Karatantcheva OR Alona Fomina vs [6] Lesley Kerkhove (non prima ore: 13:00)

3. Tena Lukas vs Magdalena Frech



4. Jessica Moore / Prarthana Thombare vs [O] Quirine Lemoine / Fanny Stollar



