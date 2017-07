Challenger San Benedetto del Tronto: I risultati completi del secondo turno di qualificazione. Avanzano al turno decisivo Adelchi Virgili, Moroni e Daniele Capecchi

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – TDQ Quali

(1)Juan Pablo Paz (ARG) vs Gian Marco Moroni (ITA)

Adelchi Virgili (ITA) vs Pol Toledo Bague (ESP)

Daniele Capecchi (ITA) vs (5)Gonzalo Escobar (ECU)

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 2° Turno Quali

CENTRALE – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Juan Pablo Paz vs John Lamble



CH San Benedetto Juan Pablo Paz [1] Juan Pablo Paz [1] 6 6 John Lamble John Lamble 3 1 Vincitore: J. PAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Lamble 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-1 → 6-1 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Lamble 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. Pablo Paz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Lamble 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Pablo Paz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Lamble 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Pablo Paz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Lamble 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Pablo Paz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Lamble 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Lamble 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Pablo Paz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Lamble 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Pablo Paz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [2] Roman Safiullin vs Adelchi Virgili (non prima ore: 16:30)



CH San Benedetto Roman Safiullin [2] Roman Safiullin [2] 4 5 Adelchi Virgili Adelchi Virgili 6 7 Vincitore: A. VIRGILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Virgili 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Virgili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Virgili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 R. Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Virgili 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 3-1 → 3-2 A. Virgili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Virgili 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Virgili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Safiullin 0-15 15-40 4-4 → 4-5 A. Virgili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Virgili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Virgili 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Safiullin 15-0 15-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Virgili 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Lorenzo Battista vs [8] Mate Delic (non prima ore: 18:00)



CH San Benedetto Lorenzo Battista Lorenzo Battista 5 4 Mate Delic [8] Mate Delic [8] 7 6 Vincitore: M. DELIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Delic 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Battista 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Delic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Battista 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Delic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Battista 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Delic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Battista 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 M. Delic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Battista 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Delic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 L. Battista 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 M. Delic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 L. Battista 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Delic 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Battista 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Delic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Battista 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Delic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Battista 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Delic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Battista 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

COURT 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Artem Strokan vs Gian Marco Moroni



CH San Benedetto Artem Strokan Artem Strokan 0 0 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 A. Strokan 0-15 0-30 15-40 df 0-4 → 0-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 A. Strokan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Strokan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 A. Strokan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Strokan 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Strokan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. [WC] Marko Djokovic vs [5] Gonzalo Escobar



CH San Benedetto Marko Djokovic Marko Djokovic 4 6 4 Gonzalo Escobar [5] Gonzalo Escobar [5] 6 2 6 Vincitore: G. ESCOBAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Escobar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Escobar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-2 → 6-2 M. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Escobar 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Escobar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Djokovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Djokovic 0-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3] Adrian Ungur vs Luca Margaroli



CH San Benedetto Adrian Ungur [3] Adrian Ungur [3] 2 4 Luca Margaroli Luca Margaroli 6 6 Vincitore: L. MARGAROLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Margaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Margaroli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Ungur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Margaroli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Ungur 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 L. Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Margaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Margaroli 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Ungur 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Margaroli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Ungur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 L. Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Ungur 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Pol Toledo Bague vs Gabor Borsos



CH San Benedetto Pol Toledo Bague Pol Toledo Bague 4 7 6 Gabor Borsos Gabor Borsos 6 6 4 Vincitore: P. TOLEDO BAGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Toledo Bague 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Borsos 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 P. Toledo Bague 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Borsos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 P. Toledo Bague 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 G. Borsos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 P. Toledo Bague 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Borsos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-0 → 2-1 P. Toledo Bague 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Borsos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 P. Toledo Bague 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Borsos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Borsos 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 P. Toledo Bague 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 G. Borsos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Borsos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Borsos 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Toledo Bague 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Borsos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Borsos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Toledo Bague 0-15 0-30 15-40 df 1-1 → 1-2 G. Borsos 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Nicolae Frunza vs Daniele Capecchi