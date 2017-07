Challenger Gatineau: Il Tabellone Principale. Thomas Fabbiano n.2 del seeding.

Challenger Gatineau | Cemento | $75.000

(1) Jaziri, Malek vs (Alt) Nguyen, Daniel

(PR) Klahn, Bradley vs Schnur, Brayden

(WC) Broady, Liam vs Rola, Blaz

Zhang, Ze vs (8) Millot, Vincent

(4) Soeda, Go vs Chen, Ti

Qualifier vs (WC) Peliwo, Filip

McDonald, Mackenzie vs Qualifier

Moriya, Hiroki vs (5) Polansky, Peter

(6) Jung, Jason vs Uchiyama, Yasutaka

Diez, Steven vs Sarkissian, Alexander

Bhambri, Yuki vs Ito, Tatsuma

Qualifier vs (3) Kavcic, Blaz

(7) Shapovalov, Denis vs (WC) Bester, Philip

Leshem, Edan vs (Alt) Purcell, Max

(WC) Sigouin, Benjamin vs Qualifier

Jasika, Omar vs (2) Fabbiano, Thomas