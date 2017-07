ITF Junior: ottavi per Forti a Wimbledon. Finale tra Moroni e Dambrosi in Olanda. Oggi anche Isabella Tcherkes Zade si gioca il titolo

Si sta avviando alla conclusione Wimbledon Junior terza prova del Grande Slam anche per gli under 18. Ottima prova per Francesco Forti (1999) che ha vinto quattro partite consecutive superando le qualificazioni e raggiungendo gli ottavi di finale. Prima ha superato il turco Erel per 6-2 6-3 e poi il britannico Molloy per 6-3 3-6 6-3, poi al primo turno del main draw il brasiliano Seyboth Wild con il punteggio di 6-4 6-4 e al secondo turno il britannico Stewart per 7-5 7-5. Agli ottavi di finale si è dovuto arrendere alla testa di serie numero uno, il francese Moutet con il punteggio di 7-5 6-1.

Erano presenti altri due italiani, Mattia Frinzi (1999) ha superato le qualificazioni vincendo prima con il cileno Soto per 6-2 2-6 6-4 e poi superando la testa di serie numero 6, l’ucraino Kravchenko per 1-6 6-1 6-2. Al primo turno del main draw ha dovuto soccombere al tunisino Bellalouna con un duplice 6-4. Molto sfortunata invece l’unica rappresentante italiana nel tabellone femminile, Tatiana Pieri (1999), che ha incontrato al primo turno l’americana Claire Liu, la tennista più in forma tra le under 18, che ha superato facilmente la nostra portacolori vincendo per 6-2 6-1.

Poca gloria nel doppia con la collaudata coppia Forti-Frinzi che ha superato il primo turno, ma ha perso al secondo e per Tatiana Pieri che ha giocato in coppia con la croata Lea Boskovic e sono state sconfitte al primo turno da una coppia russa.

Molti altri italiani sono stati impegnati in settimana in tornei in giro per l’Europa. Vediamo tutti i risultati dei nostri. In Romania nel G3 di Timosoara, semifinale per Marco Furlanetto (2001), ottavi per Fabrizio Andaloro (2000), Michele Vianello (2001) e Andrea Trapani (1999). Primo turno per Lorenzo Musetti (2002), Emiliano Maggioli (2001) e Lorenzo Rottoli (2002). Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Federica Sacco (2002) e primo turno per Alice Amendola (2001).

In Belgio, in un G4, semifinali per Martina Biagianti (2001). La stessa Biagianti ha raggiunto la finale anche in doppio in coppia con la belga Kalatzis. Nel maschile secondo turno per Valerio Perruzza (2000) e primo turno per Pietro Martinetti (2000) e Riccardo Tavilla (2000).

In Olanda, nel G4, programma in ritardo per la pioggia, ma italiani in evidenza e ci sarà almeno un vincitore italiano. Filippo Moroni (2001) si contenderà il titolo con Giacomo Dambrosi (2001) che ha superato in semifinale l’altro italiano Gian Marco Ortenzi (2000). Quarti di finale per Filippo Speziali (2000), secondo turno per Edoardo Cecere (2000) e primo turno per Giovanni Peruffo (2001). Nel femminile, finale in programma domani per Isabella Tcherkes Zade (2000) e semifinale per Aurora Zantedeschi (2000). Secondo turno per Enola Chiesa (2000), primo turno per Benedetta Ivaldi (2000), Giulia Peoni (2000) e Costanza Traversi (2000). Tcherkes Zade e Zantedeschi sono ancora in gara anche nel doppio.

In Repubblica Ceca, nell’altro G4, primo turno per Melania Delai (2002), costretta al ritiro nel femminile. Nel maschile secondo turno per Riccardo Di Nocera (2000), Alessandro Bordone(2000) e Matteo Contarino (2000), primo turno per Riccardo Perin (2000). Vittoria del doppio per Contarino-Perin.

In Grecia in un torneo G5 finale per Gaia Bandini (2000), ottavi di finale per Sofia Rocchetti (2002), Carola Cavelli (2001), Francesca Passaglia (2001) e Linda Alessi (2001), primo turno per Antonella La Cava (2000) e Giuseppina Miccio (2000). Nel maschile dello stesso torneo semifinale per Giuseppe La Vela (2000), quarti di finale per Pietro Marino (2000), secondo turno per Andrea Calogero (2001) e Nicolò Crespi (1999) e primo turno per Simone Cacciapuoti (2000), Lorenzo Lorusso (2000) e Roberto Binaghi (1999).

Infine in Armenia, nel locale G5, quarti di finale per Cristina Tiglea (2001) e Linda Cagnazzo (2001), primo turno per Greta Medeghini (2001). Linda Cagnazzo e Cristina Tiglea sono anche in finale nel doppio.

Paolo Angella