ATP Umago: I risultati con il live dettagliato del primo turno di qualificazione (In campo 4 azzurri)

ATP Umag 250 | Terra | e482.060 – 1° Turno Quali

Next Gen Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Nino Serdarusic vs [6] Miljan Zekic



ATP Umag Nino Serdarusic vs Miljan Zekic [6]

2. Nils Langer vs [7] Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Matija Pecotic vs [5] Attila Balazs



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Andrey Rublev vs Jordi Samper-Montana



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marco Trungelliti vs [WC] Rocco Savin



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Stefano Napolitano vs Tomislav Brkic



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Kenny De Schepper vs Matteo Viola



Il match deve ancora iniziare

2. Walter Trusendi vs [8] Matteo Donati



Il match deve ancora iniziare