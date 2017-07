WTA Gstaad: Quali. Martina Trevisan centra il main draw. Al primo turno sfiderà la Kontaveit

Martina Trevisan ha superato le qualificazioni nel torneo WTA International di Gstaad.

Nel turno decisivo delle qualificazioni la 23enne toscana, numero 167 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle quali, si è sbarazzata con un doppio 62 della venezuelana Andrea Gamiz, numero 307 Wta del ranking Wta.

Md

(1) Garcia, Caroline vs Kostova, Elitsa

Khromacheva, Irina vs Martincova, Tereza

(WC) Sadikovic, Amra vs (WC) Schnyder, Patty

(Q) Lottner, Antonia vs (7) Golubic, Viktorija

(3) Kontaveit, Anett vs (Q) Trevisan, Martina

(Q) Kalinskaya, Anna vs (WC) Masarova, Rebeka

Stojanovic, Nina vs Sramkova, Rebecca

Soler-Espinosa, Sílvia vs (6) Witthoeft, Carina

(8) Rodina, Evgeniya vs Sorribes Tormo, Sara

Chirico, Louisa vs (Q) Smitkova, Tereza

Korpatsch, Tamara vs Teichmann, Jil

Sakkari, Maria vs (4) Barthel, Mona

(5) Larsson, Johanna vs Tomova, Viktoriya

(Q) Eraydin, Basak vs Haas, Barbara

(Q) Zaja, Anna vs Tig, Patricia Maria

Krunic, Aleksandra vs (2) Bertens, Kiki

WTA Gstaad International | Terra | $250.000 – TD Quali

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Antonia Lottner vs [WC] Xenia Knoll



WTA Gstaad Antonia Lottner [1] Antonia Lottner [1] 7 6 Xenia Knoll Xenia Knoll 6 2 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 X. Knoll 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 X. Knoll 0-15 df 0-30 0-40 df df 2-2 → 3-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 X. Knoll 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 X. Knoll 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 X. Knoll 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Lottner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 X. Knoll 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 X. Knoll 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 X. Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 X. Knoll 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Lottner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [2] Anna Kalinskaya vs [9] Conny Perrin



WTA Gstaad Anna Kalinskaya [2] Anna Kalinskaya [2] 6 7 Conny Perrin [9] Conny Perrin [9] 1 5 Vincitore: A. KALINSKAYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Perrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Perrin 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Perrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-0 → 4-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 C. Perrin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 2-0 C. Perrin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Anna Zaja vs [12] Olga Saez Larra (non prima ore: 14:00)



WTA Gstaad Anna Zaja Anna Zaja 6 2 6 Olga Saez Larra [12] Olga Saez Larra [12] 4 6 1 Vincitore: A. ZAJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 O. Saez Larra 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 O. Saez Larra 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 O. Saez Larra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 A. Zaja 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 O. Saez Larra 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zaja 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 O. Saez Larra 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 O. Saez Larra 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Zaja 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 O. Saez Larra 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 O. Saez Larra 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 O. Saez Larra 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 O. Saez Larra 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Zaja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 O. Saez Larra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Zaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 O. Saez Larra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Zaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 O. Saez Larra 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Tereza Smitkova vs [7] Valentini Grammatikopoulou



WTA Gstaad Tereza Smitkova [3] Tereza Smitkova [3] 6 7 6 Valentini Grammatikopoulou [7] Valentini Grammatikopoulou [7] 7 5 1 Vincitore: T. SMITKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 V. Grammatikopoulou 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 T. Smitkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 T. Smitkova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-5 → 5-6 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Smitkova 0-15 df 0-30 0-40 df df 4-4 → 4-5 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 3-4 → 4-4 T. Smitkova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Smitkova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 T. Smitkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Smitkova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Martina Trevisan vs Andrea Gamiz



WTA Gstaad Martina Trevisan [4] Martina Trevisan [4] 6 6 Andrea Gamiz Andrea Gamiz 2 2 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Gamiz 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Trevisan 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Gamiz 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Gamiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Gamiz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Gamiz 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Gamiz 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 4-1 A. Gamiz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Gamiz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1 Aces 04 Double Faults 361% 1st Serve % 67%20/27 (74%) 1st Serve Points Won 15/36 (42%)6/17 (35%) 2nd Serve Points Won 2/18 (11%)1/4 (25%) Break Points Saved 5/12 (42%)8 Service Games Played 821/36 (58%) 1st Return Points Won 7/27 (26%)16/18 (89%) 2nd Return Points Won 11/17 (65%)7/12 (58%) Break Points Won 3/4 (75%)8 Return Games Played 826/44 (59%) Total Service Points Won 17/54 (31%)37/54 (69%) Total Return Points Won 18/44 (41%)63/98 (64%) Total Points Won 35/98 (36%)

167 Ranking 307

23 Age 24

N/A Birthplace N/A

N/A Residence N/A

N/A Height N/A

N/A Weight N/A

N/A Plays N/A

N/A Turned Pro N/A

16/11 Year to Date Win/Loss 30/12

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$63,897 Career Prize Money $135,016

3. [6] Basak Eraydin vs Aleksandrina Naydenova (non prima ore: 14:00)