Wimbledon: Parlano Garbine Muguruza e Venus Williams (Con i video della finale)

Garbine Muguruza : “Mi presento ai tornei dello Slam sempre con grande motivazione. Dal momento che avevo perso la finale qui nel 2015, stavolta volevo che le cose andassero in maniera diversa. Ho pensato: “Sono preparata e mi sento bene”. Andando avanti nel torneo mi sentivo sempre meglio e alzavo il mio livello. Oggi credo di aver giocato una bella partita.

Non mi è passato nulla per la testa durante quelle palle set annullate, mi aspettavo la miglior Venus, perché avevo visto che stava giocando un gran tennis in queste settimane.

Sapevo che mi avrebbe fatto soffrire e che avrebbe lottato. Quando ho dovuto salvare i due set point ho pensato: “Dai è normale, sto giocando contro Venus”. Quindi ho solamente continuato a lottare e sapevo che, se avessi continuato a giocare come nelle ultime due settimane, avrei avuto un’opportunità.”

Sulla finale di domani: “Dai – sorride la spagnola – Roger. Mi piace Cilic, seriamente, ma voglio vedere se Roger è così elegante anche quando balla.”

Venus Williams : “Ovviamente mi sarebbe piaciuto molto convertire uno di quei set point. Ma lei ha giocato molto bene, quindi complimenti a lei. Lì si è trincerata ed è riuscita a giocare meglio.

Lei ha giocato molto bene. Insomma, ha giocato tennis di livello top, devo darle il merito di aver semplicemente giocato un incontro migliore del mio. Io ho avuto due splendide settimane, non vedo l’ora che arrivi il resto dell’estate per cercare di continuare ad avere buoni risultati.

Nel secondo set ci sono stati degli errori, e non dovevo farli. Non potevo permettermi di farli. Ho cercato dei grandi colpi e non sono atterrati in campo. Probabilmente avrei dovuto fare sicuramente meno errori.

Ovviamente volevo vincere, non soltanto arrivare in finale. Tutto si basa in futuro sul giocare un po’ meglio.

Sicuramente ritornerò qui anche il prossimo anno”.