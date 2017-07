ATP Umago: Tabellone Qualificazione. Ben 4 gli azzurri al via. Derbu tra Matteo Donati e Walter Trusendi.

Next Gen Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Nino Serdarusic vs [6] Miljan Zekic

2. Nils Langer vs [7] Franko Skugor

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Matija Pecotic vs [5] Attila Balazs

2. [1] Andrey Rublev vs Jordi Samper-Montana

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marco Trungelliti vs [WC] Rocco Savin

2. [4] Stefano Napolitano vs Tomislav Brkic

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Kenny De Schepper vs Matteo Viola

2. Walter Trusendi vs [8] Matteo Donati