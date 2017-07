WTA Gstaad: Il tabellone principale. La testa di serie n.1 è Caroline Garcia.

(1) Garcia, Carolinevs Kostova, ElitsaKhromacheva, Irinavs Martincova, Tereza(WC) Sadikovic, Amravs (WC) Schnyder, PattyQualifier vs (7) Golubic, Viktorija

(3) Kontaveit, Anett vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Masarova, Rebeka

Stojanovic, Nina vs Sramkova, Rebecca

Soler-Espinosa, Sílvia vs (6) Witthoeft, Carina

(8) Rodina, Evgeniya vs Sorribes Tormo, Sara

Chirico, Louisa vs Qualifier

Korpatsch, Tamara vs Teichmann, Jil

Sakkari, Maria vs (4) Barthel, Mona

(5) Larsson, Johanna vs Tomova, Viktoriya

Qualifier vs Haas, Barbara

Qualifier vs Tig, Patricia Maria

Krunic, Aleksandra vs (2) Bertens, Kiki