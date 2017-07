WTA Bucharest: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna presenza italiana.

(1) Sevastova, Anastasijavs Cepelova, JanaAlexandrova, Ekaterinavs Kovinic, DankaBuyukakcay, Caglavs Hercog, PolonaBogdan, Anavs (6) Cirstea, Sorana

(3) Goerges, Julia vs Glatch, Alexa

Sasnovich, Aliaksandra vs (WC) Bara, Irina

Qualifier vs Qualifier

Krejcikova, Barbora vs (5) Mertens, Elise

(7) Begu, Irina-Camelia vs Jorovic, Ivana

(WC) Cristian, Jaqueline vs Kozlova, Kateryna

Qualifier vs Parmentier, Pauline

Lemoine, Quirine vs (4) Niculescu, Monica

(8) Maria, Tatjana vs Qualifier

Podoroska, Nadia vs Zanevska, Maryna

(WC) Ruse, Elena-Gabriela vs Shinikova, Isabella

Beck, Annika vs (2) Suárez Navarro, Carla