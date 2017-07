Challenger Poznan: Il Main Draw. Casper Ruud guida il seeding.

(1) Ruud, Caspervs (WC) Cornea, Victor VladKolar, Zdenekvs Jaloviec, MarekFayziev, Sanjarvs Majchrzak, KamilLinzer, Michaelvs (6) Andreozzi, Guido

(3) Pavlasek, Adam vs Qualifier

Krstin, Pedja vs (WC) Kapas, Andriej

Qualifier vs Balaji, N.Sriram

Qualifier vs (7) Ramirez Hidalgo, Ruben

(5) Satral, Jan vs Clezar, Guilherme

Eysseric, Jonathan vs (WC) Hurkacz, Hubert

Oliveira, Goncalo vs Michnev, Petr

Munar, Jaume vs (4) Janowicz, Jerzy

(8) Rosol, Lukas vs Velotti, Agustin

(WC) Dembek, Michal vs Reuter, Yannik

Vatutin, Alexey vs Nedovyesov, Aleksandr

Qualifier vs (2) Mayer, Florian