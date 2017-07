Ecco la nuova World Team Cup: Mancano l’Italia e la Svizzera tra le big

La nuova World Team Cup (o Coppa del Mondo di tennis) ritorna. La prima edizione si svolgerà dal 16 al 22 luglio 2018 subito dopo Wimbledon, al Madison Square Garden di New York.

Non si giocherà a set, ma a game: chi farà più game in 20 minuti vincerà la partita. Alla fine a decretare la vincitrice di ogni sfida sarà proprio il numero di game vinti. Si partirà da tre gironi per 4 squadre ciascuno.

Il nuovo evento metterebbe a disposizione un montepremi sufficiente per attrarre i migliori giocatori al mondo in una collocazione di calendario più congeniale rispetto al precedente torneo.

Non c’è l’Italia ma nel 2019, dove si svolgerà a Tokyo le squadre presenti saranno ben 16. I nomi dei presenti, ovviamente, possono essere solo indicativi dato che mancano 12 mesi all’inizio della manifestazione e potrebbero anche cambiare.

Stati Uniti

Serena Williams, Coco Vandeweghe, Sam Querrey, John Isner

Australia

Jordan Thompson, Bernard Tomic, Samantha Stosur, Daria Gavrilova

Germania

Angelique Kerber, Laura Siegemund, Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber

Gran Bretagna

Andy Murray, Jamie Murray, Johanna Konta, Naomi Broady

Canada

Eugenie Bouchard, Francoise Abanda, Peter Polansky, Vasek Pospisil

Spagna

Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Garbine Muguruza, Carla Suarez Navarro

Francia

Alizé Cornet, Oceane Dodin, Richard Gasquet, Nicolas Mahut

Serbia

Novak Djokovic, Victor Troicki, Nina Stojanovic, Jelena Jankovic

Cina

Zhang Shuai, Peng Shuai, Zhang Ze, Wu Di

Giappone

Akira Santillan, Yoshihito Nishioka, Risa Ozaki, Misaki Doi

Russia

Elena Vesnina, Svetlana Kuznetsova, Andrey Kuznetsov, Mikhail Youzhny

Argentina

Carlos Berlocq, Federico Delbonis, Nadia Podoroska, Catalina Pella