ITF Imola: Si parte con le qualificazioni

Con l’arrivo ad Imola e la firma di partecipazione delle atlete al Tozzona Tennis Park si delinea il tabellone degli Internazionali di Imola (15-22 luglio).

Dopo le premesse della vigilia sviscerate dal direttore Massimiliano Narducci in conferenza stampa, al Tozzona Tennis Park è tempo di certezze per la 14°edizione degli Internazionali di Imola – Trofeo Auto Santerno Concessionaria Suzuki-Toyota (15-22 luglio). L’arrivo in città delle atlete per il rituale della firma di partecipazione sdogana la successiva compilazione del torneo femminile ITF Women’s Circuit dal ricco montepremi da 25.000 $, elemento di unicità nell’intera regione Emilia-Romagna. Trentadue le protagoniste del tabellone di qualificazione che si apre, sul campo centrale di via Punta, con l’impegno dell’imolese Greta Narducci contro la connazionale Lisa Vallone (ore 9.00). La regina dell’edizione 2009 Anna Giulia Remondina è attesa dal confronto tutto tricolore con Alessandra Mazzola. La figlia del cestista Bob McAdoo, Rasheeda, opposta a Giulia Cascapera prima del match tra la padrona di casa Chiara Arcangeli opposta a Lara Pedranzini. Interessante la sfida all’ora di cena tra la sempre presente Alice Balducci e Camilla Abbate. Soltanto otto i biglietti d’ingresso per il main draw che scatterà lunedì 17 luglio; si ricorda che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 l’accesso sulle rinnovate tribune Roger e Serena è gratuito.

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “La compilazione del tabellone di qualificazione ed il sorteggio dei relativi incontri danno il via ufficiale alla 14°edizione degli Internazionali di Imola. Inutile negare l’emozione che accomuna lo staff organizzativo dopo una decina di giorni di intensi preparativi sotto al sole cocente. Subito in campo le due imolesi Greta Narducci e Chiara Arcangeli, l’auspicio è ovviamente quello di sostenere a lungo il loro percorso nella manifestazione di casa. Per gli appassionati di tennis il week end ad ingresso gratuito sugli spalti è un gustoso antipasto prima dello spettacolo di un main draw di altissimo tasso tecnico e qualitativo”.

Tabellone Quali

Alice BALDUCCI [1] – Camilla ABBATE

Helena JANSEN FIGUERAS – Alice MORONI

Manca PISLAK [2] – Nicole FOSSA HUERGO

Greta NARDUCCI – Lisa VALLONE

Anna-Giulia REMONDINA [3] – Alessandra MAZZOLA

Chiara BORDO – Francesca GAIDA

Lucia BRONZETTI [4] – Valentina LOSCIALE

Rasheeda MCADOO – GIULIA CASCAPERA

Susan BANDECCHI [5] – Giulia GUIDETTI

Lara PEDRANZINI – Chiara ARCANGELI

Michela XIBILIA [6] – Sonja BALIC

Hilda MELANDER – Sara GAMBOGI

Valentina GIAVAZZI – Camilla FABBRI

Natalie BARBIR – Emma FERRINI

sofia MARIOTTO – Aliona BOLSOVA ZADOINOV

Greta ARN – Carlotta ROMITO