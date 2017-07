Challenger San Benedetto del Tronto: I risultati completi con il Live dettagliato del primo turno di qualificazioni

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 2° Turno Quali

(1)Juan Pablo Paz (ARG) vs John Lamble (USA)

Artem Strokan (RUS) vs Gian Marco Moroni (ITA)

(2)Roman Safiullin (RUS) vs Adelchi Virgili (ITA)

Pol Toledo Bague (ESP) vs Gabor Borsos (HUN)

(3)Adrian Ungur (ROU) vs Luca Margaroli (SUI)

(WC)Lorenzo Battista vs (8)Mate Delic (CRO)

(4)Nicolae Frunza (ROU) vs Daniele Capecchi (ITA)

(5)Gonzalo Escobar (ECU) vs (WC)Marko Djokovic (SRB)

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 1° Turno Quali

CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Romain Arneodo vs Adelchi Virgili



CH San Benedetto Romain Arneodo Romain Arneodo 3 2 Adelchi Virgili Adelchi Virgili 6 6 Vincitore: A. VIRGILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Virgili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Arneodo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Virgili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Arneodo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Virgili 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 R. Arneodo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Virgili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Arneodo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Virgili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Arneodo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Virgili 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Arneodo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Virgili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Arneodo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Virgili 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 R. Arneodo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Virgili 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Gian Marco Moroni vs [7] Carlos Gomez-Herrera



CH San Benedetto Gian Marco Moroni • Gian Marco Moroni 40 2 Carlos Gomez-Herrera [7] Carlos Gomez-Herrera [7] 30 3 Vincitore: G. MORONI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 1-1 C. Gomez-Herrera 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Gianluca Di Nicola vs [WC] Lorenzo Battista (non prima ore: 15:00)



CH San Benedetto Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 4 3 Lorenzo Battista Lorenzo Battista 6 6 Vincitore: L. BATTISTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Battista 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Di Nicola 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Battista 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Battista 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Battista 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Battista 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Battista 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 L. Battista 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Battista 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Di Nicola 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Battista 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Di Nicola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Battista 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Pietro Licciardi vs [5] Gonzalo Escobar



CH San Benedetto Pietro Licciardi Pietro Licciardi 3 2 Gonzalo Escobar [5] Gonzalo Escobar [5] 6 6 Vincitore: G. ESCOBAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Licciardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 P. Licciardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Licciardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Licciardi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Licciardi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Licciardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 G. Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Licciardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Escobar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-2 → 1-2 P. Licciardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Escobar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [WC] Marko Djokovic vs [WC] Piercarlo Coccio (non prima ore: 18:00)



CH San Benedetto Marko Djokovic Marko Djokovic 6 6 Piercarlo Coccio Piercarlo Coccio 3 1 Vincitore: M. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Coccio 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Coccio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 P. Coccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Coccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Djokovic 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Coccio 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Coccio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 2-1 → 3-1 P. Coccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Coccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Gabor Borsos vs [6] Marco Bortolotti



CH San Benedetto Gabor Borsos Gabor Borsos 3 6 6 Marco Bortolotti [6] Marco Bortolotti [6] 6 3 1 Vincitore: G. BORSOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Borsos 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Bortolotti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 4-1 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Bortolotti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Borsos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Bortolotti 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-2 → 5-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Borsos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bortolotti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 G. Borsos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Borsos 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Bortolotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Borsos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 G. Borsos 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Borsos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Andrey Yakovlev vs John Lamble



CH San Benedetto Andrey Yakovlev Andrey Yakovlev 3 1 John Lamble John Lamble 6 6 Vincitore: J. LAMBLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Lamble 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Yakovlev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 J. Lamble 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Yakovlev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 J. Lamble 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Yakovlev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Lamble 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Yakovlev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Lamble 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 A. Yakovlev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Lamble 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Yakovlev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 J. Lamble 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Yakovlev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Lamble 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Yakovlev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Riccardo Ghedin vs Luca Margaroli (non prima ore: 15:00)



CH San Benedetto Riccardo Ghedin Riccardo Ghedin 3 3 Luca Margaroli Luca Margaroli 6 6 Vincitore: L. MARGAROLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Ghedin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Margaroli 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Ghedin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Margaroli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 R. Ghedin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Margaroli 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Ghedin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Margaroli 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-1 → 0-2 R. Ghedin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 R. Ghedin 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 L. Margaroli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Ghedin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Ghedin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Margaroli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 R. Ghedin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Daniele Capecchi vs Jacopo Stefanini



CH San Benedetto Daniele Capecchi Daniele Capecchi 7 1 6 Jacopo Stefanini Jacopo Stefanini 5 6 3 Vincitore: D. CAPECCHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Capecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Stefanini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Capecchi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Capecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Capecchi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Capecchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 J. Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Capecchi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Capecchi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Stefanini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Stefanini 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 4-5 D. Capecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 J. Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Capecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Capecchi 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 J. Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Capecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

COURT 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Pol Toledo Bague vs Dmitry Surchenko



CH San Benedetto Pol Toledo Bague Pol Toledo Bague 6 7 Dmitry Surchenko Dmitry Surchenko 1 5 Vincitore: P. TOLEDO BAGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Toledo Bague 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Surchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Toledo Bague 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 D. Surchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Toledo Bague 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 D. Surchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Toledo Bague 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Surchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-3 → 2-3 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Surchenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 P. Toledo Bague 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 D. Surchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Toledo Bague 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Surchenko 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 P. Toledo Bague 15-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Surchenko 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 D. Surchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Toledo Bague 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Shalva Dzhanashia vs Artem Strokan



CH San Benedetto Shalva Dzhanashia • Shalva Dzhanashia 0 6 2 Artem Strokan Artem Strokan 30 7 3 Vincitore: A. STROKAN per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Dzhanashia 0-15 0-30 2-3 A. Strokan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Dzhanashia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Strokan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 S. Dzhanashia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Strokan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* df 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Strokan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Dzhanashia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Strokan 0-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Dzhanashia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Strokan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Dzhanashia 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Strokan 0-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 S. Dzhanashia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Strokan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Dzhanashia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Strokan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Dzhanashia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Alexander Zhurbin vs [8] Mate Delic