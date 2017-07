Challenger San Benedetto, Poznan, Astana, Scheveningen, Gatineau: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000

(1) Paz, Juan Pablo vs Bye

Yakovlev, Andrey vs Lamble, John

Dzhanashia, Shalva vs Strokan, Artem

Moroni, Gian Marco vs (7) Gomez-Herrera, Carlos

(2) Safiullin, Roman vs Bye

Arneodo, Romain vs Virgili, Adelchi

Toledo Bague, Pol vs Surchenko, Dmitry

Borsos, Gabor vs (6) Bortolotti, Marco

(3) Ungur, Adrian vs Bye

Ghedin, Riccardo vs Margaroli, Luca

Di Nicola, Gianluca vs (WC) Battista, Lorenzo

Zhurbin, Alexander vs (8) Delic, Mate

(4) Frunza, Nicolae vs Bye

Capecchi, Daniele vs Stefanini, Jacopo

(WC) Djokovic, Marko vs (WC) Coccio, Piercarlo

Licciardi, Pietro vs (5) Escobar, Gonzalo

CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Romain Arneodo vs Adelchi Virgili

2. Gian Marco Moroni vs [7] Carlos Gomez-Herrera

3. Gianluca Di Nicola vs [WC] Lorenzo Battista (non prima ore: 15:00)

4. Pietro Licciardi vs [5] Gonzalo Escobar

5. [WC] Marko Djokovic vs [WC] Piercarlo Coccio (non prima ore: 18:00)

COURT 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Gabor Borsos vs [6] Marco Bortolotti

2. Andrey Yakovlev vs John Lamble

3. Riccardo Ghedin vs Luca Margaroli (non prima ore: 15:00)

4. Daniele Capecchi vs Jacopo Stefanini

COURT 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Pol Toledo Bague vs Dmitry Surchenko

2. Shalva Dzhanashia vs Artem Strokan

3. Alexander Zhurbin vs [8] Mate Delic

Challenger Poznan CH | Terra | e64.000

(1) Ghem, Andre vs Bye

Bednarek, Tomasz vs Drzewiecki, Karol

(WC) Gewert, Jakub vs (WC) Smola, Maciej

Bye vs (5) Kalenichenko, Danylo

(2) Ivanov, Vladimir vs Bye

Bye vs Benchetrit, Elliot

Gawron, Marcin vs Bye

Bye vs (7) Rajski, Maciej

(3) Kestelboim, Mariano vs Bye

Bye vs (WC) Lorenz, Maciej

(WC) Grynkowski, Piotr vs (WC) Tadyszak, Norbert

Bye vs (8) Onken, Julian

(4) Patael, Ben vs Bye

Bye vs Ameal, Juan Ignacio

Grzegorczyk, Jakub vs Bye

Bye vs (6/WC) Mridha, Jonathan

Challenger Astana CH | Cemento | $125.000

(1) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

Komarov, Kirill vs Bye

Bye vs Ayap, Sagadat

Bye vs (8) Khabibulin, Timur

(2) Myneni, Saketh vs Bye

(WC) Zhukayev, Beibit vs Kedryuk, Alexey

(WC) Sultanbekov, Amal vs Tsoy, Pavel

Bye vs (5) Celikbilek, Altug

(3) Tyurnev, Evgeny vs Bye

(WC) Abdumalikov, Shokhrukh vs Bye

Bye vs (WC) Maulenov, Timur

Bye vs (7) Yuksel, Anil

(4) Grenier, Hugo vs Bye

Matsui, Toshihide vs Bye

Bye vs Duldaev, Daniiar

Bye vs (6) Takeuchi, Kento

Challenger Scheveningen CH | Terra | e64.000

(1) Banes, Maverick vs Bye

Verbeek, Sem vs (5/WC) Sels, Jelle

(2) Tepavac, Marko vs Huesler, Marc-Andrea

Chekhov, Anton vs (7) Gomez, Lucas

(3) Londero, Juan Ignacio vs Alekseenko, Gleb

Dischinger, Eduardo vs (6) Griekspoor, Kevin

(4) Torebko, Peter vs (WC) De Valk, Roy

Alekseenko, Vadim vs (8) Von Massow, George