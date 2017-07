Nick Kyrgios ed il tennis: “E una maniera facile per fare soldi”

“Preferisco giocare a tennis invece di lavorare a Chipotle” (una catena di ristoranti americani specializzato in specialità messicane) così ha dichiarato Nick Kyrgios.

L’australiano è convinto che lo sport è un buon modo per fare soldi, ed è sicuramente meglio che lavorare in un ristorante. “E una maniera facile per fare soldi. Devo solo colpire la palla e farla andare oltre la rete”, ha aggiunto il tennista di Canberra.