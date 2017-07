Wimbledon: Venus Williams non si presenta per un’intervista…. Multata!

Saltare un’intervista televisiva è costata a Venus Williams la cifra di $ 7.500.

L’americana è stato chiamata per una intervista televisiva dopo aver superato le semifinali del torneo di Wimbledon, ma non ha partecipato e per questo motivo ha ricevuto la multa.

Non è la prima volta che accade questa cosa a Venus, infatti in Australia nel 2016 è stata multata d $ 5.000 per aver disertato la conferenza stampa dopo aver perso al primo turno.