Wimbledon Day11: sarà Venus Williams contro Garbine Muguruza (Video)

Conosciamo già le due protagoniste che si contenderanno l’ambita corona dell’edizione 2017 di Wimbledon: la spagnola Garbine Muguruza e la statunitense Venus Williams hanno vinto le loro rispettive semifinali e si affronteranno nella finale di sabato.

La Muguruza ha giocato un match senza storia: un ko tecnico subito dall’avversaria, la slovacca Rybarikova, senza se e senza ma. Un doppio 6-1 contro una giocatrice probabilmente appagata dall’incredibile traguardo raggiunto e che nessuno avrebbe avuto il coraggio di pronosticare a inizio torneo. Resta in ogni caso la gran partita giocata dalla spagnola: era dal Roland Garros vinto lo scorso anno che non si vedeva in campo una Muguruza così centrata e performante, giusto mix fra potenza e astuzia tecnica. Se il tennis della spagnola gira, sono dolori per tutte: bisogna solo trovare la (complicata finora) quadratura del cerchio ma se si raggiunge questo equilibrio abbiamo di fronte una possibile dominatrice del ranking WTA. Garbine si ritrova così a giocare una finale di Wimbledon dopo due anni: nel 2015 fu Serena Williams a sbarrarle la strada del primo Slam, fra due giorni ci proverà la sorella Venus.

Dall’altro lato della rete ci sarà infatti una giocatrice che è un’autentica leggenda del nostro tennis: Venus Williams ha messo fine alla favola della britannica Konta e raggiunto la nona finale ai Championships, lanciandosi alla ricerca del suo sesto Wimbledon.

Unica Venere: a 37 anni dimentica i problemi extra tennistici che l’avevano condizionata in una prima settimana balbettante per disputare la seconda finale Slam dell’anno. Di questo passo e con la concorrenza a rilento non appare impossibile chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Sabato proverà a scrivere una nuova pagina di storia tennistica ma la controparte sarà agguerrita e decisa a riprendere la sua crescita, addirittura in discussione negli ultimi 12 mesi.

I precedenti sono a favore di Venus, forte di 3 vittorie contro 1 ma proprio l’unico successo spagnolo è il più recente: agli ultimi Internazionali d’Italia la Muguruza ha vinto nei quarti di finale, in una battaglia di 3 set. I presupposti per una finale all’insegna dello spettacolo ci sono tutti: stato di forma scintillante, rivalità e una corona in palio assolutamente prestigiosa.

Alessandro Orecchio