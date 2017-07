Migliorano le condizioni di salute di Angelo Binaghi

Questo il bollettino medico di oggo del Policlinico Gemelli di Roma su Angelo Binaghi, ricoverato da alcuni giorni per un problema neurologico.

“Il Sig. Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, è stato ricoverato nei giorni scorsi presso il Policlinico Universitario A. Gemelli per una emorragia spontanea intracranica contenuta (subaracnoidea), manifestatasi con una forte cefalea.

Il paziente è rimasto in buone condizioni neurologiche durante la degenza senza alcun deficit neurologico.

Il Sig. Binaghi è stato osservato nell’Unita’ Operativa di Terapia Intensiva neurochirurgica ma, date le sue condizioni in netto miglioramento, è stato trasferito in un Reparto di degenza ordinario del Gemelli. Nei prossimi giorni si completeranno ulteriori accertamenti, continuando le terapie in atto.

Lo comunica il professor Alessandro Olivi Direttore dell’Istituto di Neurochirurgia dell’Universita’Cattolica e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Policlinico A. Gemelli di Roma”.