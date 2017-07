Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato dell’undicesima giornata. Marin Cilic si regala la prima finale a Wimbledon. Live Roger Federer vs Tomas Berdych

Marin Cilic conquista la prima finale in carriera nel torneo di Wimbledon.

Il tennista croato ha sconfitto nella prima semifinale Sam Querrey con il risultato di 67 (6) 64 76 (3) 75 dopo 2 ore e 55 minuti di partita.

Domenica in finale Marin Cilic sfiderà uno tra Roger Federer o Tomas Berdych.

Da segnalare che nel quarto parziale Cilic si è trovato sotto per 2 a 4, ma Querrey ha subito il controbreak sul 4 a 3, (a 30 dal 30 a 0).

Sul 6 a 5 poi Cilic metteva a segno un nuovo break (a 30), con il croato che sulla palla match piazzava un bel diritto vincente, chiudendo la sfida per 7 a 5.

