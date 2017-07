Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato dell’undicesima giornata. La finale sarà tra Roger Federer e Marin Cilic. Sconfitti Tomas Berdych e Sam Querrey

Roger Federer per la 11 esima volta in carriera è in finale a Wimbledon.

Il campione svizzero ha sconfitto nella seconda semifinale Tomas Berdych, con il risultato di 76(4) 76 (4) 63 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Roger arriva in finale senza nemmeno aver perso un set e dalla prossima settimana sarà al n.3 del mondo in caso di vittoria del torneo.

Da segnalare che Federer nel primo set avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nell’ottavo gioco, con doppio fallo sul break point.

Sul 5 pari lo svizzero mancava due palle break e poi nel tiebreak si portava subito avanti per 3 a 1 poi per 5 a 3, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set la situazione era simile e si andava al tiebreak.

Nel tiebreai lo svizzero si portava sul 5 a 1, prima di conquistare il tiebreak in modo analogo per 7 punti a 4.

Nel terzo set Berdych mancava una palla break sul 3 a 2 e nel gioco successivo piazzava lo svizzero il break a 30, chiudendo poi la partita con autorità per 6 a 4.

"This triumphant year for @rogerfederer continues" He moves into his 11th #Wimbledon singles final without dropping a set… pic.twitter.com/OX1Hh7E1m2 — Wimbledon (@Wimbledon) 14 luglio 2017

Marin Cilic conquista la prima finale in carriera nel torneo di Wimbledon.

Il tennista croato ha sconfitto nella prima semifinale Sam Querrey con il risultato di 67 (6) 64 76 (3) 75 dopo 2 ore e 55 minuti di partita.

Domenica in finale Marin Cilic sfiderà uno tra Roger Federer.

Da segnalare che nel quarto parziale Cilic si è trovato sotto per 2 a 4, ma Querrey ha subito il controbreak sul 4 a 3, (a 30 dal 30 a 0).

Sul 6 a 5 poi Cilic metteva a segno un nuovo break (a 30), con il croato che sulla palla match piazzava un bel diritto vincente, chiudendo la sfida per 7 a 5.

The reaction says it all.@cilic_marin becomes the first Croatian to reach the #Wimbledon final since Goran Ivanisevic in 2001 🇭🇷 pic.twitter.com/gprkQc0wFK — Wimbledon (@Wimbledon) 14 luglio 2017

Wimbledon – Semifinali

Centre Court – 2:00pm

(24) Sam Querrey – (7) Marin Cilic



GS Wimbledon S. Querrey [24] S. Querrey [24] 7 4 6 5 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 6 7 7 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 3-2 → 4-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

13 Aces 253 Doubles Faults 146 Winners 7026 Unforced Errors 2120/32 (63%) Net Points Won 13/17 (76%)64% 1st Serves In 65%72/97 (74%) 1st Serve Points Won 69/78 (88%)26/54 (48%) 2nd Serve Points Won 28/42 (67%)10/14 (71%) Break Points Saved 1/3 (33%)51/120 (43%) 1st Return Pts Won 79/151 (52%)14/42 (33%) 2nd Return Pts Won 28/54 (52%)2/3 (67%) Break Points Won 4/14 (29%)98/151 (65%) Total Service Pts Won 97/120 (81%)23/120 (19%) Total Return Pts Won 53/151 (35%)121/271 (45%) Total Points Won 150/271 (55%)176 mins Duration 176 mins197 kph / 122 mph Avg. 1st Serve Speed 195 kph / 121 mph152 kph / 95 mph Avg. 2nd Serve Speed 156 kph / 97 mph217 kph / 135 mph Fastest Serve 216 kph / 134 mph

(3) Roger Federer – (11) Tomas Berdych



GS Wimbledon R. Federer [3] R. Federer [3] 7 7 6 T. Berdych [11] T. Berdych [11] 6 6 4 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-3 → 4-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Federer T. Berdych13 Aces 94 Doubles Faults 053 Winners 3120 Unforced Errors 1923/31 (74%) Net Points Won 20/36 (56%)67% 1st Serves In 62%59/70 (84%) 1st Serve Points Won 54/79 (68%)21/35 (60%) 2nd Serve Points Won 28/49 (57%)5/6 (83%) Break Points Saved 7/9 (78%)74/128 (58%) 1st Return Pts Won 46/105 (44%)21/49 (43%) 2nd Return Pts Won 14/35 (40%)2/9 (22%) Break Points Won 1/6 (17%)80/105 (76%) Total Service Pts Won 82/128 (64%)46/128 (36%) Total Return Pts Won 25/105 (24%)126/233 (54%) Total Points Won 107/233 (46%)138 mins Duration 138 mins182 kph / 113 mph Avg. 1st Serve Speed 195 kph / 121 mph158 kph / 98 mph Avg. 2nd Serve Speed 160 kph / 99 mph200 kph / 124 mph Fastest Serve 209 kph / 130 mph

No.1 Court – 2:00pm

(12) Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke – (12) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



GS Wimbledon A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] 5 2 E. Makarova / E. Vesnina [2] E. Makarova / E. Vesnina [2] 7 6 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(9) Hao-Ching Chan / Monica Niculescu – (9) Makoto Ninomiya / Renata Voracova



GS Wimbledon H. Chan / M. Niculescu [9] H. Chan / M. Niculescu [9] 7 4 9 M. Ninomiya / R. Voracova M. Ninomiya / R. Voracova 6 6 7 Vincitore: H. Chan M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 8-7 → 9-7 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 2-3* 3-3* df 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Chan / M. Niculescu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Henri Kontinen / Heather Watson – Bruno Soares / Elena Vesnina



GS Wimbledon H. Kontinen / H. Watson H. Kontinen / H. Watson 6 6 6 B. Soares / E. Vesnina [2] B. Soares / E. Vesnina [2] 4 7 3 Vincitore: H. Kontinen H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Kontinen / H. Watson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Soares / E. Vesnina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Soares / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

To be Arranged 1 –

(1) Jamie Murray / Martina Hingis – (1) Marcelo Demoliner / Maria Jose Martinez Sanchez