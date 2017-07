Wimbledon: La Kuznetsova sulla Muguruza “Mi è sembrato palese. Loro le davano indicazioni in ogni momento”

Garbiñe Muguruza è in finale nel torneo di Wimbledon.

Nel match vinto nei quarti di finale contro la Kuznetsova, Sveta, alla fine dell’incontro, ha voluto esporre alcuni atteggiamenti che il team della tennista spagnola ha assunto e che lei non sembra aver affatto gradito: “Mi è sembrato palese. Loro le davano indicazioni in ogni momento, parlando in spagnolo. Io parlo spagnolo, i miei allenatori anche. E’ stato piuttosto evidente e, di certo, non bello da vedere. Alla fine, però, io ho tentato di concentrarmi sul mio gioco”, ha dichiarato l’ex-numero due del mondo.

Edoardo Gamacchio