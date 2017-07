Nel torneo di Wimbledon ti guardano anche i Boxer (Video)

A Wimbledon, le tradizioni sono ancora molto presenti e bisogna stare attenti anche ai Boxer.

E’ successo quest’oggi una cosa molto curiosa al giovane austriaco Jurij Rodionov, 18 anni.

All’inizio della sua partita degli ottavi di finale del torneo Junior, Rodionov è stato controllato dall’arbitro e poi dal Supervisor anche nelle mutande, perchè non erano bianche.

Alla fine l’austriaco è uscito fuori dal campo ed ha cambiato i boxer.

I've never been more popular among British reporters here than when I started talking about underwear…here's the first check… #Wimbledon pic.twitter.com/rrppYa2eoE

…and here was the supervisor who came out to look at his underwear yet again. He (Jurij Rodionov) then left court to change. #Wimbledon pic.twitter.com/rU1q7tpqDo

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 13 luglio 2017