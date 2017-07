Magdalena Rybarikova e la sua semifinale di Wimbledon. Sono ben 17 gli slam consecutivi in cui c’è in campo una “nuova” semifinalista

Magdalena Rybarikova ha sbalordito tutti, con l’exploit di cui è stata protagonista nella seconda settimana di Wimbledon. La tennista slovacca, per la prima volta in carriera, ha infatti raggiunto le semifinali di un torneo del Grande Slam grazie al tennis sempre brillante messo in campo.

Come se non bastasse, la Rybarikova ha anche contribuito ad alimentare una tra le più sbalorditive statistiche che caratterizzano il circuito femminile: comprendendo l’edizione di Wilmbledon ancora in corso, sono 17 i tornei dello Slam consecutivi in cui vi sia stata una nuova semifinalista.

E’ dall’edizione 2013 di Wimbleon, infatti, che tra le migliori quattro in un major ci sia sempre stata una “novità” (in due casi, le nuove semifinaliste sono state due).

Edoardo Gamacchio