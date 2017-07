Open Court: Wimbledon, la grande occasione… (di Marco Mazzoni)

I quarti di finale di Wimbledon rappresentano nell’intera annata tennistica una delle giornate “top”. Forse la migliore in assoluto, per aspettative. Grandi sfide tra favoriti e outsider, qualità tecnica e tensione altissima perché la posta in palio è massima. Purtroppo ieri non è andata proprio così. Di emozioni ne abbiamo vissute, ma è inutile nascondere un filo di delusione per quello che è stato e quello che speravamo. Djokovic – Berdych poteva regalarci molto, tra due grandi racchette in cerca di riscatto, ma Nole non ce l’ha fatta. Idem per Murray, che ha stretto i denti e lottato da campione (e campione in carica) fino all’ultima palla, ma era evidente che le sue condizioni fossero precarie, troppo per portarlo alla vittoria contro un rivale “caldissimo”. Federer ha dimostrato la sua classe, quella purezza tecnica e stilistica che quasi può accecarti… ma è mancata la lotta, mai s’è avuta la sensazione che Milos potesse girare il match. Quindi in fondo partita un po’ deludente. Lotta invece c’è stata tra Muller e Cilic. Bravissimo Gilles a reggere l’impatto mentale della grande impresa vs. Nadal. E’ sceso in campo sereno e se l’è giocata alla grande, perdendo in cinque set vs. Cilic, che era dato in grande forma e sta rispettando il pronostico, con la sua prima semifinale ai Championships.

C’è delusione nei team Djokovic e Murray. Andy difendeva il titolo. Non era facile, vedendo il resto della sua stagione 2017; ma certamente è stato sfortunato ad arrivare al momento clou dell’anno in cattive condizioni fisiche. Il suo è un tennis di qualità, ma per essere vincente ha assolutamente bisogno (più di altri) della massima efficienza fisica. In tutta la stagione raramente è stato bene, ed i risultati sono lì, impietosi, a dimostrarlo. Come Djokovic, che ritiratosi dopo il primo set, ha espresso in sala stampa tutti i suoi dubbi per i problemi al gomito, che lo perseguitano da tempo e che sicuramente non lo stanno aiutando a ritornare al suo livello.

In pratica, i Championships hanno confermato sui due campioni le sensazioni che ci stiamo portando dietro da tutta la stagione. Djokovic e Murray stanno pagando duramente gli sforzi delle loro corse nel 2016, e per Novak anche 2015. Djokovic arrivò molto “tirato”a RG16, completando un magico career Grand Slam, ma pagando poi mentalmente e fisicamente lo scotto di una corsa così dura. A ruota l’ha seguito Murray, che ha rincorso e clamorosamente superato il grande rivale a fine 2016, vincendo il Masters e chiudendo da n.1, ma prosciugandosi così tanto da andare in tilt e non riuscendo a ripartire, tra fatica mentale, fisica e qualche problema. Così che i dominatori del 2015 e soprattutto 2016 si sono di fatto cancellati al massimo livello, soffrendo ancora degli sforzi del recente passato. A sentirli ieri, a caldo con la delusione del momento, i loro orizzonti paiono assai cupi. Novak ha addirittura ventilato l’ipotesi di uno stop, per riprendersi e ritrovare la miglior forma, e chissà, forse anche quella voglia di giocare e spremersi che pare un po’ smarrita. Andy lo segue a ruota, quando ha dichiarato che a NY non manca poi così tanto e chissà se riuscirà a ritrovare la forma fisica per essere pronto, avendo già più volte quest’anno accelerato il rientro in campo, probabilmente sbagliando.

Con il Dynamic-duo Murray-Djokovic out, e Nadal che si è “tirato fuori” giocando male l’inizio match vs. Muller (enormi rimpianti per lui adesso, visto che stava giocando piuttosto bene…), ecco che per i 4 semifinalisti dei Championships arriva un’enorme occasione. Chissà, forse irripetibile per ognuno di loro. Quattro storie diverse, quattro motivazioni, quattro sogni, ed una grande, grandissima occasione.

Querrey è il vero outsider del lotto. Potente, spesso oltre al limite con quelle botte fuori controllo e qualche problemino tecnico che mai è riuscito a risolvere a pieno. L’americano si fatto strada da solo in tabellone, con una bella vittoria vs. Tsonga e con un livello di gioco molto buono, forse il migliore in carriera. Su questa erba non velocissima trova le condizioni a lui ideali, per chiudere i punti di potenza senza pagare così tanto in difesa, come sul velocissimo o sul troppo lento, dove “si perde”. Sulla carta non parte battuto vs. Cilic, vista la sua buonissima condizione. I loro scontri diretti dicono 4-0 Cilic, ma sono state tutte battaglie terribili, come il precedente a Wimbledon 2012 che recita 7-6 6-4 6-7 6-7 17-15, tanto per far capire l’equilibro tra i due. Sarà probabilmente l’aspetto mentale a determinare chi dei due strapperà la prima finale sui sacri prati londinesi. E chissà che forse Cilic, avendo già giocato (e vinto) una finale Slam a New York non possa essere leggermente meno teso, e più convinto di farcela. Resta per entrambi una grande, enorme occasione, e chi dei due se la giocherà meglio mentalmente vincerà.

Marin ha giocato bene sull’erba quest’anno, ed anche il torneo l’ha confermato, tanto che in molti, alla domanda su chi potesse essere un vero outsider di lusso, hanno scelto proprio il croato. Sta servendo bene (ma non come a Flushing 2014, quando fu impressionante e quasi ingiocabile), è piuttosto aggressivo e soprattutto è molto efficace col dritto. Queste sono sempre state le due chiavi del suo tennis. Lo ricordo teenager, quando mi stupì e pensai che con quelle qualità, fisico e potenziale, potesse diventare un crack assoluto. Ha vinto uno Slam, stazionando per anni tra top10 ed immediate retrovie, quindi eccellente carriera; ma per compiere quel passo per issarsi stabilmente tra i grandissimi, gli sono mancate proprio aggressività e costanza di rendimento col dritto e prima di servizio. Troppo spesso Marin si è “accontentato” di produrre un tennis solido, completo, ma un po’ piatto, senza acuti, senza quei cambi di ritmo che spezzano lo scambio e spiazzano il rivale. E poi, mitica la frase del grande Ivanisevic che disse “non esiste un Croato che serve così male come Marin, vista la sua altezza…”. Detto fatto: appena i due iniziarono a lavorare insieme, lavoro durissimo sulla prima e seconda di battuta. Come è finita la storia lo sappiamo tutti… Quindi, tornando al match di venerdì prossimo ed alla prospettiva del torneo, se Cilic continuerà a servire molto bene, restando aggressivo e trovando vincenti e velocità col dritto, potrebbe essere proprio lui la sorpresa. Chissà, anche alla domenica… Sarà una semifinale molto aperta tra Sam e Marin, magari anche spettacolare, sperando che la troppa tensione non giochi brutti scherzi.

Tensione. Questa potrebbe essere la chiave anche nella semifinale più “nobile” tra Federer e Berdych. Su Roger, beh, non c’è molto da dire. Vinti 7 titoli ai Championships, sa meglio di chiunque altro come fare per alzare l’ottava. Però… non do assolutamente per scontato che ce la farà. E’ il chiaro favorito, inutile girarci intorno. Ma alla sua “veneranda” età il problema fisico è sempre dietro l’angolo; inoltre in passato Roger più volte non è riuscito a tirar fuori dalle sue corde il suo miglior tennis quando il torneo gli si è “aperto”, elevandolo a favorito. Federer è immenso. Però soffre la tensione, e con la tensione a volte il suo braccio fatato diventa meno fluido, tanto che produrre quel tennis irreale diventa dannatamente complicato. Avrà tutta la pressione sulle proprie spalle, tutti ormai lo vogliono vincitore, lo vedono vincitore. E vista la sua carta d’identità, è probabile che questa possa essere la sua grande ultima occasione per vincere a Wimbledon. Ha il destino nelle proprie mani, poiché vs. i rivali rimasti i gioco ha un gap di esperienza e qualità notevole. Se gioca bene, “da Federer”, ce la può fare. Sta a lui riuscirci, restare sereno, focalizzato, sciolto, e far correre la sua racchetta a trovare impatti secchi e precisi.

Berdych ha sconfitto Federer 6 volte (non poche, in assoluto), ma non lo supera dal 2013, annus horribilis dello svizzero. Nel 2010 Tomas ha superato Federer ai Championships, issandosi sino alla finale, quindi sull’erba può giocarsela alla grande, se i suoi colpi resteranno fluidi e potenti. Però quest’anno a Melbourne ha subito dallo svizzero una vera e propria lezione, tecnica ed agonistica. Il ceko sta vivendo un momento particolare della sua carriera. Dopo molti anni di vittorie e sconfitte, il primo dei secondi dietro i grandissimi, ha iniziato una piccola discesa, che l’ha portato infatti fuori dalla top10 dopo diversi anni. In carriera a Berdych è sempre mancato l’ultimo passo verso la crescita, e verso il trionfo. Non è risuscito a fare il salto di qualità che invece è riuscito a Wawrinka: trovare nello stesso torneo quella continuità, quella presenza fisica e mentale che l’ha portato a vincere ben tre Slam. Tomas resta un superbo colpitore, forse il migliore in assoluto sul tour. A volte dalle sue corde escono accelerazioni così secche e violente da lasciarti a bocca aperta. Bellissime. Però nella lotta… nei momenti critici… quando c’è da sporcarsi le mani o restare solidi, si perde. Superati i 30 anni, era logico che potesse iniziare una piccola discesa, e così quest’anno è stato. In questo torneo sta giocando bene, pare sereno, concentrato, i suoi colpi vanno via bene, ed i suoi “piedoni” paiono abbastanza veloci. Sarà abbastanza per reggere l’impatto vs. Federer? Forse no, ma è una partita da giocare, in cui non avrà molto da perdere, a meno che anche lui non senta il peso della enorme occasione, forse l’ultima della sua carriera. Ed in passato, la grande occasione, non l’ha aiutato. Un esempio? La semi vs. Wawrinka agli Australian Open 2014. Fu una sconfitta brutta, una delle peggiori nella sua carriera. Una partita che, chissà, avrebbe potuto essere una svolta decisiva e che invece l’ha lasciato nel suo limbo storico.

Roger, Tomas, Sam e Marin. Sono rimasti loro quattro a giocarsi la coppa più prestigiosa del tennis. Sarà per ognuno di loro una grande occasione, forse irripetibile. Chiunque vinca tra di loro, sarà una bella storia, un clamoroso lieto fine, che sia il record storico di Federer o il successo di un outsider. Chi vincerà? Che vinca lo spettacolo, soprattutto.

Marco Mazzoni

@marcomazz