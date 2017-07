Wimbledon Day10, è spettacolo a metà: Djokovic si ritira e Berdych esulta. Federer incanta, Cilic supera lo scoglio Muller mentre Murray abdica. Sorpresa Querrey (con i video delle partite)

È un giorno amaro a Wimbledon con gli infortuni che la fanno da padrone: Novak Djokovic si ritira all’inizio del secondo set contro il ceco Berdych per un problema all’avambraccio e deve dire addio ai suoi sogni di rivalsa.

Forse Djoker adesso si fermerà mentre per Berdych un’occasione ghiotta con una nuova semifinale Slam e un primo successo Major che potrà inseguire ancora una volta sempre più da vicino: basterà l’attuale Tomas per battere però l’attuale Federer? In semifinale assisteremo infatti a uno scontro svizzero-ceco: Roger supera in 3 set il canadese Milos Raonic, destando un’ottima impressione soprattutto nei primi due parziali e soffrendo solo nel terzo, dove deve annullare pericolose palle break prima di chiudere al tie break. Dodicesima semifinale a Wimbledon per lo svizzero che nonostante la possibilità di vincere l’ennesimo Slam della sua ineguagliabile carriera non potrà superare il britannico Murray.

La seconda semifinale godrà della presenza del croato Marin Cilic, uscito vittorioso da una battaglia di 5 set necessaria per aver ragione del lussemburghese Gilles Muller, forse a corto di energie nel quinto risentendo delle fatiche della maratona contro Nadal. Occasione d’oro adesso per Marin, bravissimo a sfruttare un tabellone non impossibile per raggiungere la sua prima semi a Wimbledon e la quarta in assoluto a livello Slam: contro Gilles è stata una battaglia epica per 4 set, fin quando il croato ha spiccato il volo mentre Gilles ha alzato bandiera bianca. Contro lui adesso un protagonista a sorpresa, l’americano Sam Querrey, alla prima semifinale Slam. Lo statunitense ha regolato in 5 set il defending champion Andy Murray, crollato letteralmente negli ultimi due set ceduti con doppio 6-1. Come nel caso del serbo Djokovic anche Murray ha sofferto problemi di natura fisica: per il numero 1 al mondo il forte rischio adesso di uno stop, più o meno lungo per il rinomato fastidio all’anca. E giocare oggi non ha di certo migliorato le cose. Cilic partirà ovviamente con i favori del pronostico contro Querrey con i quattro precedenti a favore del croato che regalano più di un’indicazione.

Sarà Federer-Cilic in finale?

Alessandro Orecchio