Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della decima giornata. Garbine Muguruza domina e approda in finale. Live Venus Williams vs J. Konta

E’ stata una pura formalità la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Garbine Muguruza e Magdalena Rybarikova.

La tennista spagnola, alla sua seconda finale in carriera nello slam londinese, ha dominato nella prima semifinale Magdalena Rybarikova con il risultato di 61 61 in 1 ora e 4 minuti di partita.

Partita mai in discussione con la slovacca incapace di fermare le accelerazioni prepotenti della spagnola.

Sabato in finale la Muguruza attende una tra Johanna Konta o Venus Williams.

Al termine della partita ha dichiarato Garbine: “Appena messo piede sul campo ero super-sicura e tutto è andato molto bene.

Conchita è stato l’ultima tennista spagnola ad aver vinto questo torneo, quindi spero che lei potrà dirmi qualcosa! Lei sa come vincere qui”.

"She's through to the final again"@GarbiMuguruza's moment of victory against Magdalena Rybarikova…#Wimbledon pic.twitter.com/HeYfOJSkwU — Wimbledon (@Wimbledon) 13 luglio 2017

