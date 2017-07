Challenger Perugia: Salvatore Caruso ai quarti di finale. Fuori Giannessi, Donati e Napolitano (Video)

Salvatore Caruso approda ai quarti di finale nel torneo challenger di Perugia.

Il 24enne siciliano di Avola (n. 200 Atp) ha fatto suo con un doppio 63, in un’ora e 10 minuti, il derby tricolore con Alessandro Giannessi (n. 103 Atp).

Ai quarti di finale sfiderà il serbo Laslo Djere (n.123 Atp), settima testa di serie, o l’australiano Marc Polmans (n.202 del ranking).

Niente da fare invece per Matteo Donati (n. 297 Atp), in gara con una wild card, che ha ceduto con il punteggio di 63 76(3) all’austriaco Gerald Melzer (n. 144 Atp), ottava testa di serie, mentre Stefano Napolitano (n. 158 Atp) è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Daniel Munoz De La Nava (n. 465 Atp).

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – 2° Turno

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Gleb Sakharov vs [2] Nicolas Kicker



CH Perugia Gleb Sakharov Gleb Sakharov 6 6 Nicolas Kicker [2] Nicolas Kicker [2] 3 4 Vincitore: G. SAKHAROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Sakharov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Sakharov 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. [Alt] Salvatore Caruso vs [4] Alessandro Giannessi



CH Perugia Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 Alessandro Giannessi [4] Alessandro Giannessi [4] 3 3 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [5/WC] Marcel Granollers vs Pedro Sousa



CH Perugia Marcel Granollers [5] • Marcel Granollers [5] 0 6 0 Pedro Sousa Pedro Sousa 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Granollers 0-3 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Granollers 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [3] Santiago Giraldo vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Matteo Donati vs [8] Gerald Melzer



CH Perugia Matteo Donati Matteo Donati 3 6 Gerald Melzer [8] Gerald Melzer [8] 6 7 Vincitore: G. MELZER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 G. Melzer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Donati 15-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 1-5 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-4 → 1-4 G. Melzer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 M. Donati 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Melzer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Melzer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Melzer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [PR] Daniel Munoz de la Nava vs Stefano Napolitano



CH Perugia Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 4 2 Vincitore: D. MUNOZ DE LA NAVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 5-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Fabiano De Paula / Nino Serdarusic vs Nicolas Kicker / Fabricio Neis (non prima ore: 16:00)



CH Perugia Fabiano De Paula / Nino Serdarusic [4] Fabiano De Paula / Nino Serdarusic [4] 0 3 0 Nicolas Kicker / Fabricio Neis • Nicolas Kicker / Fabricio Neis 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kicker / Neis 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. De Paula / Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Kicker / Neis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. De Paula / Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 N. Kicker / Neis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-3 → 3-3 F. De Paula / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 N. Kicker / Neis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. De Paula / Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 N. Kicker / Neis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. De Paula / Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. Salvatore Caruso / Jonathan Eysseric vs [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin



Il match deve ancora iniziare

NEXT GEN – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [Alt] Benjamin Bonzi



CH Perugia Guido Andreozzi Guido Andreozzi 3 4 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Vincitore: B. BONZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Andreozzi 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [7] Laslo Djere vs Marc Polmans



CH Perugia Laslo Djere [7] Laslo Djere [7] 0 3 7 5 Marc Polmans • Marc Polmans 30 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Polmans 15-0 30-0 5-3 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Polmans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Matteo Berrettini / Flavio Cipolla vs [3] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Benjamin Bonzi / Gleb Sakharov vs Matteo Donati / Stefano Napolitano OR [WC] Gianluca Di Nicola / Gian Marco Moroni



Il match deve ancora iniziare