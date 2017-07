Wimbledon: Parlano Novak Djokovic e Andy Murray. Djoko “Sì, credo che fermarmi è qualcosa che dovrò prendere in considerazione adesso”

Novak Djokovic : “Non è la spalla, è il gomito. Ho provato a tenere duro, ero in condizione di giocare all’inizio, ma poi il dolore è salito al punto che non potevo più spingere il servizio e il dritto”.

Certo sarebbe stato meglio non giocare due giorni di fila, ma sono situazioni che si devono accettare. Sono stato trattato per più di due ore prima di scendere in campo, ma non è servito”.

Probabilmente la cosa migliore per me in questo momento è il riposo. Certo che ho preso in considerazione l’idea di non scendere nemmeno in campo, ma alla fine si spera sempre che le cose vadano per il meglio.

“Sì, credo che fermarmi è qualcosa che dovrò prendere in considerazione adesso.”

Djokovic ha anche rivelato che il problema al gomito lo disturba da più di un anno e mezzo.

Andy Murray : “Mi riunirò col mio team concentrandomi sul prossimo passo da compiere. Guarderò un po’ a lungo termine. Lo US Open, non so, mancano 6-7 settimane, una cosa del genere.

È stato un anno a tratti frustante, non dei più facili. Ma sicuramente vorrò tornare e cercare di competere per i Major. Questo è ciò che proverò a fare. L’anca è stata indolenzita per tutto il torneo.

Ma ho dato il massimo fino alla fine. Ho dato tutto quello che avevo e di questo ne sono orgoglioso. Ma ovviamente è deludente perdere a Wimbledon. C’era un’opportunità e sono triste sia finito. Sapevo che giocando non avrei procurato un grave danno all’anca.

Ovviamente ci ho voluto provare. Sam ha servito alla grande e tra la fine del quarto e tutto il quinto set praticamente non ha mai sbagliato una prima di servizio. Comandava tutti i punti mentre io non gli facevo male al servizio”.