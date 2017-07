Wimbledon Juniores: Francesco Forti agli ottavi di finale

Francesco Forti conquista un posto negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon Juniores.

Il 17enne di Cesenatico, passato attraverso le qualificazioni, si è aggiudicato con un doppio 75 l’incontro con il britannico Hamish Stewart, che era stato interrotto per pioggia ieri con l’azzurrino in vantaggio per 75 1-0. Negli ottavi sfiderà il francese Corentin Moutet, prima testa di serie.

Wimbledon – 2° Turno Juniores Italiani

Court 15 – 12:00am

1. Hamish Stewart – Francesco Forti



GS Wimbledon H. Stewart H. Stewart 5 5 F. Forti F. Forti 7 7 Vincitore: F. Forti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Stewart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Forti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 H. Stewart 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Forti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 H. Stewart 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Forti 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Stewart 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Forti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 H. Stewart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Forti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Stewart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

Wimbledon – 1° Turno Juniores Italiani – Doppio

Court 6 – 12:00am

2. Lea Boskovic / Tatiana Pieri – Valeriya Deminova / Anastasia Kharitonova



GS Wimbledon L. Boskovic / T. Pieri L. Boskovic / T. Pieri 1 2 V. Deminova / A. Kharitonova V. Deminova / A. Kharitonova 6 6 Vincitore: V. Deminova A. Kharitonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Boskovic / T. Pieri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 V. Deminova / A. Kharitonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 L. Boskovic / T. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Deminova / A. Kharitonova 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 L. Boskovic / T. Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 V. Deminova / A. Kharitonova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Boskovic / T. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Deminova / A. Kharitonova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Boskovic / T. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 V. Deminova / A. Kharitonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Boskovic / T. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 V. Deminova / A. Kharitonova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Boskovic / T. Pieri 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Deminova / A. Kharitonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Boskovic / T. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – 12:00am

Shinji Hazawa / Naoki Tajima – Francesco Forti / Mattia Frinzi