Karolina Pliskova parla per la prima volta da n.1 del mondo: “Mi ricorderò senza dubbio di questa giornata!”

Karolina Pliskova nella giornata di ieri ha parlato del suo nuovo status da n.1 del mondo.

“Mi ricorderò senza dubbio di questa giornata! Nonostante non stia festeggiando sul campo da tennis, sono diventata la numero uno al mondo. E ciò significa molto per me. Non riesco nemmeno a realizzare cosa è successo.

Ho lavorato molto duramente come hanno fatto le persone che mi circondano. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, e anche a quelli che hanno avuto dubbi. Essere la numero uno rappresenta per me una grande responsabilità”.

“Sono consapevole di questo e prometto che farò del mio meglio per non deludere i miei tifosi. Spero che andrà tutto bene. Vorrei ringraziare ancora una volta la mia famiglia il mio team e le persone a me più vicine. Senza di voi non sarei dove sono”.

Ricordiamo che la Pliskova è una delle sei giocatrici nell’Era Open ad essere diventata numero uno senza vincere uno Slam dopo Clijsters, Mauresmo, Jankovic, Safina e Wozniacki.