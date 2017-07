Toni Nadal furioso verso gli organizzatori di Wimbledon: “Wimbledon vuole essere un torneo sempre migliore, eppure fa cose da torneo minore”

Dopo la sconfitta accusata da suo nipote negli ottavi di finale di Wimbledon contro Gilles Muller, Toni Nadal ha espresso commenti non lusinghieri nei confronti del major britannico -dichiarando che sia questo caratterizzato da dinamiche naturalmente appartenenti ad un “torneo minore”. Nel corso della trasmissione “El Partidazo” (in onda sull’emittente Cope), l’allenatore spagnolo ha detto di non avere colto la ragione per cui Rafa non abbia giocato sul Centre Court ed ha manifestato il proprio dubbio in merito al fatto che, nella distribuzione dei match sui vari campi, ad alcuni giocatori venga riservato un trattamento di favore.

“Rafa era arrivato con grande fiducia e stava giocando un buon torneo, questa sconfitta è stata dura. Wimbledon vuole essere un torneo sempre migliore, eppure fa cose da torneo minore. Favorisce certi giocatori”, ha esordito. “Al Roland Garros Rafa è il favorito numero uno, eppure non gioca sempre sul campo principale, ma ruota anche negli altri campi”, ha proseguito Toni.

Anche l’ex-numero del mondo, poi, si è lamentato in prima persona della stessa situazione: nella conferenza stampa successiva all’epico incontro disputato con Muller, il maiorchino ha riconosciuto il proprio dispiacere per aver giocato poco sul Centre Court nell’edizione 2017 di Wimbledon: “Mi sarebbe piaciuto giocare più di frequente sul Centre Court, ma qui (a Wimbledon) ci giocano sempre gli stessi”, ha fatto presente Rafa.

Edoardo Gamacchio