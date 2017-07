Challenger Perugia: I risultati con il Live dettagliato della seconda giornata. Stefano Napolitano e Ale Giannessi avanzano. Fuori Vanni, Travaglia, Gaio e Di Nicola

Stefano Napolitano è approdato al secondo turno del torneo challenger di Perugia.

Il 22enne di Biella (n. 158 Atp) si è aggiudicato per 46 64 76(4) il derby tricolore contro Luca Vanni (n. 121 Atp), sesta testa di serie e al secondo turno sfiderà lo spagnolo Daniel Munoz De La Nava (n. 465 Atp).

Nulla da fare, invece, per Federico Gaio (n. 162 Atp), sconfitto per 61 76(4) dal francese Benjamin Bonzi (n. 219 Atp), e per il qualificato Gianluca Di Nicola (n. 779 Atp), che ha ceduto per 62 64 all’argentino Nicolas Kicker (n. 94 Atp), secondo favorito del seeding.

Vittoria di Alessandro Giannessi che ha sconfitto dopo una durissima lotta Stefano Travaglia (n. 155 Atp) e al secondo turno affronterà Salvatore Caruso.

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – 1° Turno

[WC] Ricardas Berankis / Tomislav Brkic vs [3] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort