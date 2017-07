Bernard Tomic e il suo caratterino: “Mentre loro sognano di comprare una casa o una macchina, io vado a comprarle. E posso farlo grazie a quello che vinco in campo”

Bernard Tomic ha sicuramente vissuto spezzoni di carriera più felici di quello attuale, tuttavia pare che le gli accadimenti degli ultimi giorni non ne abbiano esageratamente scalfito il morale al di fuori del campo. L’australiano, eliminato al primo turno da Wimbledon e multato per le dichiarazioni rilasciate subito dopo la sconfitta, è tornato a parlare ai microfoni della agenzia spagnola DPA.

“Voglio mandare un messaggio a tutti gli australiani a cui io non piaccio e che non mi vogliono nel nostro paese. Ci sono ragazzi che a malapena posso sognare di avere quello che ho io a ventiquattro anni. Mentre loro sognano di comprare una casa o una macchina, io vado a comprarle. E posso farlo grazie a quello che vinco in campo”, ha detto l’ex-Top20.

Il quale, subito dopo, ha però voluto ricordare tutti i sacrifici che ha dovuto affrontare per raggiungere il benessere e l’agiatezza: “E’ da quando sono giovanissimo, che passo giorni interi in campo con mio padre. A quindici anni non avevamo soldi per fare niente e guidavamo una macchina da cinquecento dollari. Ora ho milioni nel conto in banca e posseggo case in tutto il mondo”, ha aggiunto Bernard.

Edoardo Gamacchio