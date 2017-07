Angelo Binaghi ricoverato al Gemelli di Roma per un problema neurologico

Malore per Binaghi

Nello scorso fine settimana il presidente FIT Angelo Binaghi ha accusato un malore che ha consigliato un ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Binaghi, 57 anni, ha avuto un problema neurologico ed è attualmente ricoverato nel nosocomio romano.

In queste ore il Presidente della Federazione Italiana Tennis farà ulteriori accertamenti (in un primo momento si era parlato di un attacco ischemico, ma non è stato confermato).

La prognosi potrebbe essere sciolta nelle prossime ore anche se Binaghi dovrebbe restare sotto osservazione ancora per qualche giorno in ospedale.